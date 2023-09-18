Опасность бытовой химии. Дерматолог назвала компоненты, вызывающие аллергию: список

Каждый из нас ежедневно использует бытовую химию, которая потенциально может представлять угрозу здоровью. Такие средства способны вызвать серьезные аллергические реакции, которые ни в коем случае нельзя игнорировать.
Дерматолог Ольга Тарнавская рассказала в комментарии РБК-Украина, как распознать аллергию на бытовую химию, что делать при ее проявлениях и как выбрать безопасные моющие средства.
"Аллергия на моющие средства нередко появляется у людей, работа которых связана с постоянным контактом с химическими веществами. К ней подвержены продавцы в магазинах бытовой химии, специалисты предприятий по производству уборочных средств, работники, осуществляющие хранение и доставку такой продукции, уборщики общественных помещений", - объясняет врач.
Чаще всего аллергию провоцируют следующие компоненты:
"Аллергия на моющие средства для посуды и стирки встречается почти так же часто, как пищевая аллергия. Проявляется она при непосредственном контакте с кожей рук во время мытья посуды, уборки или стирки средством, которым вы раньше не пользовались. Она может возникать, если остатки моющего средства остались на посуде, предметах или в волокнах ткани во время стирки", - говорит Тарнавская.
Также аллергия проявляется при вдыхании частиц моющего средства при использовании, или если средство хранится в плохо закрытой или дырявой упаковке, или оно хранится вместе с пищевыми продуктами, и его частицы попадают в пищу.
"Симптомы аллергической реакции на моющее средство могут проявиться спустя несколько часов после контакта", - говорит дерматолог.
Аллергию на моющее средство можно заподозрить по следующим признакам:
"Если после использования моющего средства вы столкнулись с симптомами, похожими на аллергию, немедленно прекратите контакт с этим продуктом, помойте руки и лицо, проветрите помещение. Запечатайте герметично подозрительное средство или вынесите его из квартиры", - объясняет врач.
Тарнавская также рекомендует принять таблетку от аллергии, прополоскать посуду чистой водой, а также промыть предметы, на которых могли остаться следы моющего средства.
"Если симптомы аллергии приобрели угрожающий характер, немедленно вызывайте скорую помощь", - отмечает дерматолог.
"Машинную стирку лучше проводить специальными гипоаллергенными средствами без синтетических компонентов. Бытует мнение, что без агрессивно действующих веществ пятна и сильные загрязнения не выстираются, поэтому нужно смириться с негативными последствиями использования синтетических моющих средств. Но это не правда", - говорит Тарнавская.
Она объясняет, что и без отбеливателей, хлора, фосфатов, ароматизаторов и других опасных ингредиентов можно эффективно удалить загрязнение и не подвергать себя риску появления аллергии.
"Не все моющие средства, которые называются гипоаллергенными, действительно не вызывают аллергических реакций. Чтобы не ошибиться в выборе, нужно внимательно читать состав на упаковке", - говорит врач.
По словам Тарнавской, идеальные средства, не вызывающие аллергию - натуральное мыло, сода, лимонная кислота.
"Они абсолютно безопасны. Если у вас аллергия на моющие средства для мытья посуды, уборки и стирки, выбирайте только безопасную гипоаллергенную продукцию", - советует дерматолог.
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