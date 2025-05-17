Небезпека в чашці: названо найшкідливіший чай, який всі постійно купують

Серед напоїв, які виглядають натурально і навіть корисно, є ті, що насправді можуть серйозно зашкодити здоров’ю. Один із таких - популярний "детокс-чай" для схуднення. Упаковки з написами "слім", "очищення", "мінус 2 кг за тиждень" здаються безпечними, бо нібито містять лише трави та натуральні інгредієнти.

Але саме вони часто мають у складі сінну (сену), касію або інші проносні компоненти. Їх купують і п’ють навіть ті, хто ніколи не вивчав, як діють ці речовини. Все через те, що маркетологи зробили такі чаї надто популярними. А обіцянки схуднути, "прочистити кишківник" чи просто покращити

Що робить чаї для схуднення небезпечними

Основний компонент, сінна, забезпечує сильний проносний ефект. У медицині її використовують точково, короткочасно, лише за необхідністю. Але у фітнес-чаї вона стає щоденним напоєм "на ніч" або "для очищення".

Регулярне вживання такого чаю порушує роботу кишківника, адже він звикає до стимуляції та втрачає здатність працювати самостійно. В результаті з`являються хронічні запори, дискомфорт, здуття. Крім того, такі чаї вимивають рідину і важливі електроліти, що може викликати:

слабкість і головний біль

судоми, зниження тиску

порушення серцевого ритму.

Окрім цього, у деяких випадках при тривалому вживанні сінни можливе токсичне ураження печінки. Особливо обережними слід бути таким тим, у кого:

хронічні захворювання

проблеми з печінкою або серцем

знижений імунітет

хвороби шлунково-кишкового тракту.

Також чай не варто приймати дітям, вагітним і тим, хто годує грудьми, а ще людям, які приймають будь-які інші ліки.

Попри те, що чай виглядає як звичайний трав’яний збір, він має системну дію і не підходить для тривалого застосування.

Такі чаї справді можуть дати "мінус" на вагах. Але це не жир, а вода і вміст кишківника. Через кілька днів організм стає зневодненим, а шлунок порожнім, тому вага дійсно знижується, але жодного реального схуднення не відбувається. Щобільше, втрата рідини й електролітів може викликати:

запаморочення

сухість шкіри

стрес для організму.

Саме тому, перед тим як купувати популярний чай для схуднення, завжди читайте склад. Якщо серед інгредієнтів є сінна, касія, "Cassia angustifolia", "senna leaf" або щось із вказівкою "проносний ефект" - цей товар залишаємо на полицях магазину.

Замість цього обирайте прості чаї без непотрібної стимуляції: ромашку, м’яту, шипшину, імбир. Для схуднення потрібні виключно правильний раціон, фізична активність і вода.