Опасность в чашке: назван самый вредный чай, который все постоянно покупают

Не все знают, но есть чай, который продается в супермаркетах, аптеках и маркетплейсах, хотя он очень вредит здоровью. Речь идет о так называемых "детоксах" или слабительных напитках, которые советуют покупать якобы для "облегчения" и похудения.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чем опасен такой чай, а также как не попасться на ловушку маркетологов.
Среди напитков, которые выглядят натурально и даже полезно, есть те, что на самом деле могут серьезно навредить здоровью. Один из таких - популярный "детокс-чай" для похудения. Упаковки с надписями "слим", "очищение", "минус 2 кг за неделю" кажутся безопасными, потому что якобы содержат только травы и натуральные ингредиенты.
Но именно они часто имеют в составе сенну (сену), кассию или другие слабительные компоненты. Их покупают и пьют даже те, кто никогда не изучал, как действуют эти вещества. Все из-за того, что маркетологи сделали такие чаи слишком популярными. А обещания похудеть, "прочистить кишечник" или просто улучшить
Основной компонент, сенна, обеспечивает сильный слабительный эффект. В медицине ее используют точечно, кратковременно, только при необходимости. Но в фитнес-чае она становится ежедневным напитком "на ночь" или "для очищения".
Регулярное употребление такого чая нарушает работу кишечника, ведь он привыкает к стимуляции и теряет способность работать самостоятельно. В результате появляются хронические запоры, дискомфорт, вздутие. Кроме того, такие чаи вымывают жидкость и важные электролиты, что может вызвать:
Кроме этого, в некоторых случаях при длительном употреблении сенны возможно токсическое поражение печени. Особенно осторожными следует быть таким тем, у кого:
Также чай не стоит принимать детям, беременным и кормящим грудью, а еще людям, которые принимают любые другие лекарства.
Несмотря на то, что чай выглядит как обычный травяной сбор, он имеет системное действие и не подходит для длительного применения.
Такие чаи действительно могут дать "минус" на весах. Но это не жир, а вода и содержимое кишечника. Через несколько дней организм становится обезвоженным, а желудок пустым, поэтому вес действительно снижается, но никакого реального похудения не происходит. Более того, потеря жидкости и электролитов может вызвать:
Именно поэтому, перед тем как покупать популярный чай для похудения, всегда читайте состав. Если среди ингредиентов есть сенна, кассия, "Cassia angustifolia", "senna leaf" или что-то с указанием "слабительный эффект" - этот товар оставляем на полках магазина.
Вместо этого выбирайте простые чаи без ненужной стимуляции: ромашку, мяту, шиповник, имбирь. Для похудения нужны исключительно правильный рацион, физическая активность и вода.
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При создании материала были использованы источники: Healthline, NHS.