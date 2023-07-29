Небезпечно для здоров'я та життя. Ці 6 кімнатних рослин треба тримати подалі від малюків

Фікус

Насправді випари фікуса містять велику кількість фітонцидів, які особливо небезпечні для немовлят. Пори потрапляючи в дихальні шляхи малюка, можуть викликати алергію.

Особливо небезпечними вважаються такі різновиди, як фікус петіоларису та бенджаміна. До того ж фікуси вночі інтенсивно поглинають кисень у приміщенні, після чого може боліти голова.

Фікус (фото: rastenievod)

Конвалія

Ці квіти містять глікозиди, які завдають шкоди серцево-судинній системі, нервовій системі та шлунково-кишковому тракту. Ці рослини не зашкодять дорослим, однак їх слід тримати подалі від дітей.

Конвалія (фото: sad.net.ua)

Дифенбахія

Ця рослина містить небезпечний сік. Якщо малюк або навіть домашня тварина вирішать спробувати листя на смак, то сік потрапить у шлунок, а це призведе до отруєння. Також торкатися до зламаних або зрізаних стебел категорично не можна - потрапляючи на шкіру, сік викликає опіки та подразнення.

Дифенбахія (фото: wikipedia)

Аглаонема

Ця квітка при самозапиленні може дати невеликі червоні ягоди. Дітям може захотітися їх зірвати та спробувати на смак, але вони вкрай отруйні та здатні завдати серйозної шкоди здоров'ю.

Аглаонема (фото: asterias.od.ua)

Монстера

У соку монстери є речовини, які викликають подразнення шкіри і запалення слизової оболонки. Також якщо дитина спробує квітку на смак, то це може призвести до серйозних отруєнь, що вимагають медичного втручання.

Монстера (фото: freepik)

Азалія

Якщо спробувати листок чи квітку, що запросто можуть зробити маленькі діти, можна відчути сильну печію, потім нудоту та діарею. А якщо вчасно не звернутися до лікаря, отрута спричинить порушення роботи серцево-судинної та нервової систем, що може призвести до негативних наслідків.

Азалія (фото: wikipedia)