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Небезпечно чи ні? Лікар розповіла все про УЗД під час вагітності

Фото: Лікар розповіла про УЗД при вагітності (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

УЗД під час вагітності - необхідна процедура, яку за показами проводять мінімум двічі під час виношування дитини. Проте деякі майбутні мами "самі собі призначають" додаткові дослідження, а деякі, навпаки, уникають цього, непокоячись за здоров'я малюка.

Навіщо робити ультразвукове дослідження вагітних, як часто і чи шкідливо це, розповіла лікар-гінеколог Лілія Левенець.

За словами спеціаліста, сьогодні ультразвукова діагностика є найбільш інформативною і безпечною медичною процедурою при вагітності. Використання ультразвуку для досліджень зробило переворот в акушерстві.

Основні переваги цього методу дослідження:

  • отримання достовірної інформації про розміри, форму і положення внутрішніх органів вагітної жінки і дитини;
  • простота проходження і швидкість отримання результатів обстеження;
  • доступність і відсутність протипоказань;
  • швидке визначення багатоплідної вагітності;
  • максимально точно визначає термін вагітності;
  • визначає відповідність розмірів і розвитку дитини;
  • дозволяє завчасно визначити позаматкову вагітність, ризик викидня, і інші стани та відхилення.

Скільки разів потрібно проходити УЗД

При нормальному перебігу вагітності призначають два основні скринінги:

  • 11-13 тижнів +6 днів
  • 18-20 тижнів +6 днів

Чи потрібні додаткові УЗД

При певних обставинах, травмах, ДТП, високому тиску, слабких або надмірних рухах плоду, болях внизу живота, підозрі на відходження вод, чи інших загрозливих станах, лікар може призначити додаткові УЗД по показах.

Наскільки безпечно проходити УЗД?

УЗД повністю безпечне як для мами, так і для малюка.

Для дослідження перебігу вагітності використовується вже понад 40 років. І жодного разу не було виявлено ніякого шкідливого впливу на плід чи на здоров'я вагітної.

Однак, пам'ятайте, що попри безпечність, УЗД - медичне обстеження, його слід проходити тільки за при призначенням лікаря, а не просто для розваги!

Раніше ми писали, чи можна визначити стать дитини без УЗД.

Також читайте, що може означати позитивний тест на вагітність, якщо ви не вагітні.

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