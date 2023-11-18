Небезпечний час: відмовтеся від важливих рішень, якщо бачите на годиннику ці цифри

Нумерологи стверджують, що певний час нібито може бути нещасливим. На їхню думку, у добї існує два моменти, які максимально не підходять для важливих рішень.
Коли варто зупинитися і коли не варто наважуватися на нові звершення, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Gazeta.pl.
Нумерологи вважають, що найнещасливіша цифра - 4. Нібито вона має "дурну" репутацію, а тому її так бояться в азіатських країнах. На добу "нещасливий" момент настає двічі - рано-вранці і на початку вечора.
"Коли справа стосується часу, невдача пов'язана з числом, рівним 4, тобто і 16. Вважається, що недарма багато людей закінчують роботу о 16.00. Нумерологія радить не ухвалювати важливих рішень у цей час. Замість цього вам варто зосередитися на відпочинку. Це стосується як 4 ранку, так і 4 вечори", - повідомляє видання.
система вивчення чисел та їхнього впливу на людське життя може вказувати на правильний шлях і навіть щось прогнозувати.
Нагадаємо, також нумерологи називали час, який нібито ідеально підходить для реалізації сміливих планів. У цей момент можна загадувати бажання і варто думати лише про хороше.
Якщо ви бачите на годиннику 9:00 - вам пощастило. Намалюйте у своїй уяві здійснення мрії.
Нумерологія - це метафізична дисципліна, в якій вивчається зв'язок між числами та різними аспектами людського життя. Вона передбачає, що числа несуть у собі особливу енергію і символізують ключові аспекти долі, особистості та подій.
Практики нумерології використовують математичні розрахунки, щоб розкрити приховані значення та передбачення, допомагаючи людям краще зрозуміти себе та свій життєвий шлях.
До речі, раніше вже стало відомо, які знаки Зодіаку відродяться з попелу та почнуть щасливе життя.
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