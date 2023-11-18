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Опасное время: откажитесь от важных решений, если видите на часах эти цифры

Когда не стоит строить планы (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Нумерологи утверждают, что определенные часы якобы могут быть несчастливыми. По их мнению, в сутках существует два момента , которые максимально не подходят для важных решений.

Когда стоит остановиться и когда не стоит решаться на новые свершения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.pl.

"Магические" цифры - когда нельзя принимать решение

Нумерологи считают, что самая несчастливаяцифра - 4. Якобы она имеет "дурную" репутацию, а потому ее так боятся в азиатских странах. В сутках "несчастливый" момент наступает дважды - ранним утром и в начале вечера.

система изучения чисел и их влияния на человеческую жизнь, может указывать на правильный путь и даже что-то прогнозировать.

Магия чисел - реальность или нет (фото: freepik.com)

Цифра дня - какое время самое лучшее

Напомним, также нумерологи называли время, которое якобы идеально подходит для реализации смелых планов. В этот момент можно загадывать желания и стоит думать лишь о хорошем.

Если вы видите на часах 9:00 - вам повезло. Нарисуйте в своем воображении исполнение мечты.

Что такое нумерология

 

Нумерология - это метафизическая дисциплина, в которой изучается связь между числами и различными аспектами человеческой жизни. Она предполагает, что числа несут в себе особую энергию и символизируют ключевые аспекты судьбы, личности и событий.

Практики нумерологии используют математические расчеты, чтобы раскрыть скрытые значения и предсказания, помогая людям лучше понять себя и свой жизненный путь.

К слову, ранее уже стало известно, какие знаки Зодиака возродятся из пепла и начнут счастливую жизнь.

Также мы рассказывали, что 2024 год подарит путешествия и приключения только этим знакам Зодиака.

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