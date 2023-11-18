Небезпечний час: відмовтеся від важливих рішень, якщо бачите на годиннику ці цифри

Нумерологи стверджують, що певний час нібито може бути нещасливим. На їхню думку, у добї існує два моменти, які максимально не підходять для важливих рішень.

Коли варто зупинитися і коли не варто наважуватися на нові звершення, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Gazeta.pl .

"Магічні" цифри - коли не можна ухвалювати рішення

Нумерологи вважають, що найнещасливіша цифра - 4. Нібито вона має "дурну" репутацію, а тому її так бояться в азіатських країнах. На добу "нещасливий" момент настає двічі - рано-вранці і на початку вечора.

"Коли справа стосується часу, невдача пов'язана з числом, рівним 4, тобто і 16. Вважається, що недарма багато людей закінчують роботу о 16.00. Нумерологія радить не ухвалювати важливих рішень у цей час. Замість цього вам варто зосередитися на відпочинку. Це стосується як 4 ранку, так і 4 вечори", - повідомляє видання.

Звичайно ж, цифри на годиннику навряд чи загрожують людині. Однак нумерологи вважають, що їхня система вивчення чисел та їхнього впливу на людське життя може вказувати на правильний шлях і навіть щось прогнозувати.

Магія чисел – реальність чи ні (фото: freepik.com)

Цифра дня - який час найкращий

Нагадаємо, також нумерологи називали час, який нібито ідеально підходить для реалізації сміливих планів. У цей момент можна загадувати бажання і варто думати лише про хороше.

Якщо ви бачите на годиннику 9:00 - вам пощастило. Намалюйте у своїй уяві здійснення мрії.

Що таке нумерологія

Нумерологія - це метафізична дисципліна, в якій вивчається зв'язок між числами та різними аспектами людського життя. Вона передбачає, що числа несуть у собі особливу енергію і символізують ключові аспекти долі, особистості та подій.

Практики нумерології використовують математичні розрахунки, щоб розкрити приховані значення та передбачення, допомагаючи людям краще зрозуміти себе та свій життєвий шлях.