Опасное время: откажитесь от важных решений, если видите на часах эти цифры

Нумерологи утверждают, что определенные часы якобы могут быть несчастливыми. По их мнению, в сутках существует два момента , которые максимально не подходят для важных решений.

Когда стоит остановиться и когда не стоит решаться на новые свершения, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.pl .

"Магические" цифры - когда нельзя принимать решение

Нумерологи считают, что самая несчастливаяцифра - 4. Якобы она имеет "дурную" репутацию, а потому ее так боятся в азиатских странах. В сутках "несчастливый" момент наступает дважды - ранним утром и в начале вечера.

"Когда дело касается времени, невезение связано с числом, равным 4, то есть и 16. Считается, что недаром многие люди заканчивают работу в 16.00. Нумерология советует не принимать важных решений в это время. Вместо этого нам следует сосредоточиться на расслаблении и отдыхе. Это касается как 4 утра, так и 4 вечера", - сообщает издание.

Конечно же, цифры на часах едва ли несут угрозу человеку. Однако нумерологи считают, что их система изучения чисел и их влияния на человеческую жизнь, может указывать на правильный путь и даже что-то прогнозировать.

Магия чисел - реальность или нет (фото: freepik.com)

Цифра дня - какое время самое лучшее

Напомним, также нумерологи называли время, которое якобы идеально подходит для реализации смелых планов. В этот момент можно загадывать желания и стоит думать лишь о хорошем.

Если вы видите на часах 9:00 - вам повезло. Нарисуйте в своем воображении исполнение мечты.

Что такое нумерология

Нумерология - это метафизическая дисциплина, в которой изучается связь между числами и различными аспектами человеческой жизни. Она предполагает, что числа несут в себе особую энергию и символизируют ключевые аспекты судьбы, личности и событий.

Практики нумерологии используют математические расчеты, чтобы раскрыть скрытые значения и предсказания, помогая людям лучше понять себя и свой жизненный путь.