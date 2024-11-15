Небезпечна Повня та "мале щастя" Венери. Астролог дала повний прогноз на 15 листопада

Вже в ніч з 15 на 16 листопада настає Повня. Окрім цього, на нас може вплинути Венера, а тому порад на п'ятницю є чимало.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала повний прогноз на Повню та увесь цей день.
"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. До 15:38 енергія сприятиме розкриттю джерел знань та навчання. Справи нестимуть повну інформацію про їхнє завершення, вони будуть просуватися, не потребуючи великого напруження для успішного фіналу", - розповіла Соловйова.
"Може з’явитись туга, печаль, меланхолія, позбавитися від яких допоможуть корисні справи та значні фізичні навантаження. Рекомендуються фізичні та очисні практики. Після 15:38 почнеться кризовий, стресовий для організму період", - додала вона.
Окрім цього, о 23:28 за київським часом відбудеться точна фаза Повні. За словами астролога, жінки відчувають цю подію гостріше за чоловіків.
"Порушення рекомендацій дня призведе до погіршення здоров’я. Самоконтроль може не витримати, інстинкти зашкалюють, можливі нерозумні вчинки. За швидкоплинною насолодою може прийти розчарування. Головна спокуса - відчуття влади над людьми", - наголосила експерт.
Гороскоп на 15 листопада (ілюстрація: freepik.com)
15 листопада - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Відомо, що астрологи називають її "малим щастям".
Через загальний фон доби краще не ініціювати нові активності, за які відповідає ця планета. Йдеться про оборудки з грошима, оформлення важливих документів, операції та хірургічні процедури, кардинальні зміни.
"Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах. Оточіть себе живими квітами, утримайтесь від романтики", - радить Соловйова.
До слова, раніше стало відомо, що Таро-гороскоп на 15 листопада обіцяє неземне щастя трьом знакам Зодіаку.
Окрім цього, читайте Таро-гороскоп до кінця цього тижня.