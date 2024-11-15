Опасное Полнолуние и "малое счастье" Венеры. Астролог дала полный прогноз на 15 ноября

Прогноз астропогоды на 15 ноября

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещение парикмахерской. К 15:38 энергия будет способствовать раскрытию источников знаний и обучения. Дела будут нести полную информацию об их завершении, они будут продвигаться, не требуя большого напряжения для успешного финала" , - рассказала Соловьева.

"Может появиться тоска, печаль, меланхолия, избавиться от которых помогут полезные дела и значительные физические нагрузки. Рекомендуются физические и очистительные практики. После 15:38 начнется кризисный, стрессовый для организма период", - добавила она.

Кроме этого, в 23:28 по киевскому времени состоится точная фаза Полнолуния. По словам астролога, женщины чувствуют это событие острее мужчин.

Главные правила Полнолуния:

не поддавайтесь эмоциям и не перегружайте нервную систему

нельзя подвергаться внушению, лениться

воздержитесь от сексуальных практик

необходимо укрощать страсти и желания, собраться с духом, укреплять самодисциплину

запомните девиз этого дня - терпение и миролюбие

завершайте начатые ранее дела, подводите итоги, возвращайте долги.

"Нарушение рекомендаций дня приведет к ухудшению здоровья. Самоконтроль может не выдержать, инстинкты зашкаливают, возможны неразумные поступки. За мимолетным наслаждением может прийти разочарование. Главный соблазн - чувство власти над людьми", - подчеркнула эксперт.

Гороскоп на 15 ноября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на пятницу

15 ноября - день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Известно, что астрологи называют ее "малым счастьем".

Из-за общего фона суток лучше не инициировать новые активности, за которые отвечает эта планета. Речь идет об сделках с деньгами, оформлении важных документов, операциях и хирургических процедурах, кардинальных изменениях.

"Сбалансировать венерианскую тему можно благодаря розовому цвету и шелку в одежде или украшениях. Окружите себя живыми цветами, воздержитесь от романтики", - советует Соловьева.