Небезпечна Повня та "мале щастя" Венери. Астролог дала повний прогноз на 15 листопада

Вже в ніч з 15 на 16 листопада настає Повня. Окрім цього, на нас може вплинути Венера, а тому порад на п'ятницю є чимало.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала повний прогноз на Повню та увесь цей день.

Прогноз астропогоди на 15 листопада

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. До 15:38 енергія сприятиме розкриттю джерел знань та навчання. Справи нестимуть повну інформацію про їхнє завершення, вони будуть просуватися, не потребуючи великого напруження для успішного фіналу", - розповіла Соловйова.

"Може з’явитись туга, печаль, меланхолія, позбавитися від яких допоможуть корисні справи та значні фізичні навантаження. Рекомендуються фізичні та очисні практики. Після 15:38 почнеться кризовий, стресовий для організму період", - додала вона.

Окрім цього, о 23:28 за київським часом відбудеться точна фаза Повні. За словами астролога, жінки відчувають цю подію гостріше за чоловіків.

Головні правила Повні:

не піддавайтесь емоціям та не перенавантажуйте нервову систему

не можна піддаватися навіюванню, лінуватися

утримайтесь від сексуальних практик

необхідно приборкувати пристрасті та бажання, зібратись з духом, зміцнювати самодисципліну

запам'ятайте девіз цього дня - терпіння та миролюбство

завершуйте розпочаті раніше справи, підбивайте підсумки, повертайте борги.

"Порушення рекомендацій дня призведе до погіршення здоров’я. Самоконтроль може не витримати, інстинкти зашкалюють, можливі нерозумні вчинки. За швидкоплинною насолодою може прийти розчарування. Головна спокуса - відчуття влади над людьми", - наголосила експерт.

Гороскоп на 15 листопада (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на п'ятницю

15 листопада - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Відомо, що астрологи називають її "малим щастям".

Через загальний фон доби краще не ініціювати нові активності, за які відповідає ця планета. Йдеться про оборудки з грошима, оформлення важливих документів, операції та хірургічні процедури, кардинальні зміни.

"Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах. Оточіть себе живими квітами, утримайтесь від романтики", - радить Соловйова.