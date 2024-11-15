ua en ru
Пт, 15 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Небезпечна Повня та "мале щастя" Венери. Астролог дала повний прогноз на 15 листопада

П'ятниця 15 листопада 2024 08:24
UA EN RU
Небезпечна Повня та "мале щастя" Венери. Астролог дала повний прогноз на 15 листопада Що заборонено робити, коли настає Повня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Катерина Соловйова

Вже в ніч з 15 на 16 листопада настає Повня. Окрім цього, на нас може вплинути Венера, а тому порад на п'ятницю є чимало.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова дала повний прогноз на Повню та увесь цей день.

Прогноз астропогоди на 15 листопада

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. До 15:38 енергія сприятиме розкриттю джерел знань та навчання. Справи нестимуть повну інформацію про їхнє завершення, вони будуть просуватися, не потребуючи великого напруження для успішного фіналу", - розповіла Соловйова.

"Може з’явитись туга, печаль, меланхолія, позбавитися від яких допоможуть корисні справи та значні фізичні навантаження. Рекомендуються фізичні та очисні практики. Після 15:38 почнеться кризовий, стресовий для організму період", - додала вона.

Окрім цього, о 23:28 за київським часом відбудеться точна фаза Повні. За словами астролога, жінки відчувають цю подію гостріше за чоловіків.

Головні правила Повні:

  • не піддавайтесь емоціям та не перенавантажуйте нервову систему
  • не можна піддаватися навіюванню, лінуватися
  • утримайтесь від сексуальних практик
  • необхідно приборкувати пристрасті та бажання, зібратись з духом, зміцнювати самодисципліну
  • запам'ятайте девіз цього дня - терпіння та миролюбство
  • завершуйте розпочаті раніше справи, підбивайте підсумки, повертайте борги.

"Порушення рекомендацій дня призведе до погіршення здоров’я. Самоконтроль може не витримати, інстинкти зашкалюють, можливі нерозумні вчинки. За швидкоплинною насолодою може прийти розчарування. Головна спокуса - відчуття влади над людьми", - наголосила експерт.

Небезпечна Повня та &quot;мале щастя&quot; Венери. Астролог дала повний прогноз на 15 листопада

Гороскоп на 15 листопада (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на п'ятницю

15 листопада - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Відомо, що астрологи називають її "малим щастям".

Через загальний фон доби краще не ініціювати нові активності, за які відповідає ця планета. Йдеться про оборудки з грошима, оформлення важливих документів, операції та хірургічні процедури, кардинальні зміни.

"Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах. Оточіть себе живими квітами, утримайтесь від романтики", - радить Соловйова.

До слова, раніше стало відомо, що Таро-гороскоп на 15 листопада обіцяє неземне щастя трьом знакам Зодіаку.

Окрім цього, читайте Таро-гороскоп до кінця цього тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
повня астроогія Гороскоп Астрологія
NEWS
Росія підняла у небо 8 бортів Ту-95МС: що відомо
Росія підняла у небо 8 бортів Ту-95МС: що відомо