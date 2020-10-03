В небе засияла уникальная лунная радуга: потрясающее явление попало на фото

Уникальное световое явление попало в объективы местных фотографов, которым представилась возможность наблюдать редкий лунный свет. Лунная радуга, которая достаточно редко возникает в природе из-за особенностей преломления света, была замечена в канадской провинции Альберта. Фотографиями удивительного явления стали делиться в Twitter.

Фотографы-любители сообщили, что за годы "охоты" за полярным сиянием им ни разу не удавалось запечатлеть такой уникальной картины.

В небе над Канадой засияла уникальная лунная радуга (фото: twitter.com/dartanner)

2 октября фотографам удалось запечатлеть одновременно четыре красивейших явления на одном фото.

"Какая комбинация на протяжении веков прошлой ночью в туманных болотах Сенья: Лунный туман, #aurora, восходящая Венера и большая медведица, все отраженные в воде!" – говорится в подписи к снимку.

Лунный туман, аврора, восходящая Венера и звезды (фото: twitter.com/NightLights_AM)

С наступлением равноденствия наблюдается большая активность полярных сияний, ночи становятся темнее, что облегчает наблюдение Северного сияния в Канаде, рассказывают местные.

Эксперт The Weather Network Скотт Сазерленд объяснил природу явления. По его данным, лунный свет проникает в одну сторону капли воды и преломляется через внутреннюю поверхность противоположной стороны этой капли, выходя из нее обратно в том же направлении, откуда он поступил. Именно отраженные лучи воспринимает наш взгляд.

Свечение возникает, когда солнечные частицы сталкиваются с атмосферой Земли. По данным НАСА, их цветовая гамма обусловлена наличием в атмосфере различных типов частиц газа, а также длиной волны излучаемого света.

Два самых распространенных элемента в атмосфере Земли — кислород и азот, они создают разные типы полярного сияния. Кислород производит зеленое и желтовато-зеленое свечение. Синие, пурпурные и красновато-пурпурные сияния — большая редкость, они возникают при участии азота.

Напомним, что ранее мы рассказывали об особом полнолунии в октябре.

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