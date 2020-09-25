ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Из Чернобыльской зоны улетают птицы: на фото показали масштабное бегство

Чернобыль, Пятница 25 сентября 2020 06:51
Из Чернобыльской зоны улетают птицы: на фото показали масштабное бегство
Из Чернобыля начали улетать птицы (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В сети показали миграцию хищных птиц из Чернобыля

Из Чернобыля начали улетать птицы. Это связано с ежегодной миграцией пернатых на юг. Камера запечатлела хищных птиц, покидающих территорию, над рекой Припять и в долине реки Уж. Об этом рассказали на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"Осенняя пора. Время миграций птиц на юг. Наблюдая за пернатыми, сотрудники заповедника пытались найти активные миграционные коридоры хищных птиц, которые используют термальные потоки (вертикальные столбы теплого воздуха), что позволяет им пассивно парить над поверхностью земли. Специалисты рассмотрели мигрантов над рекой Припять, Чернобыль, а также в долине реки Уж", - сказано в сообщении.

В фотообъектив попали сразу несколько видов пернатых хищников: подорлик малый (большая восточноевропейская хищная птица из семейства ястребиных), чеглок (из семейства соколиных), самец луня тростникового, осоед - все они готовятся улететь в теплые края.

Птиц запечатлел фотограф Сергей Домашевский.

Из Чернобыльской зоны улетают птицы: на фото показали масштабное бегствоИз Чернобыльской зоны улетают птицы: на фото показали масштабное бегствоИз Чернобыльской зоны улетают птицы: на фото показали масштабное бегствоИз Чернобыля улетают птицы на юг (фото: facebook.com/domashevsky)

Как мы писали ранее, в Чернобыльской зоне сняли животное, которое не подпускает к себе близко.

Как мы ранее сообщали, в Чернобыле показали на фото невероятной красоты природу, что отдыхает от людей.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Чернобыль
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь