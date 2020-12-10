У небі вперше за 800 років засяє Різдвяна зірка: коли станеться унікальне явище

Різдвяна зірка з'явиться в небі в грудні 2020 (фото: popsugar.com)

Зближення найбільших планет Сонячної системи Юпітера і Сатурна виглядатиме для землян як поява в нічному небі однієї великої яскравої зірки, яку називають "Вифлеємською" або "Різдвяною".

Дивний астрономічний ефект можна буде спостерігати в день зимового сонцестояння 21 грудня на південно-західній частині небосхилу з будь-якої точки Землі. Про це передає NBC News.

В цей найтемніший день року відбудеться максимальне видиме для людей "з'єднання" планет-гігантів - востаннє вони були так близько одна до одної в 1623 році, але умови спостереження за зірками в той час означали, що ця астрономічна подія, ймовірно, не була видна землянам.

Зближення Юпітера і Сатурна відбудеться в день зимового сонцестояння 21 грудня (фото: NASA/JPL-Caltech)

За даними EarthSky, останній раз таке тісне "злиття" можна було спостерігати неозброєним оком у 1226 році. А наступне має статися тільки у 2080 році.

Вигляд подвійної планети астрономи назвали "Різдвяна зірка" через віри в те, що біблійна розповідь про Вифлеємську зірку могла бути планетарним з'єднанням. Хоча близько 2 тисяч років тому ближче всього були Венера і Юпітер, а не Юпітер і Сатурн, як у випадку з "Різдвяною зіркою" 2020 року.

Віфлеємська зірка могла бути планетарним з'єднанням 2 тисячі років тому (фото: EarthSky Community Photos / Michael Zuber)

Астрономи говорять, що на земному небі в понеділок, 21 грудня, Юпітер і Сатурн розділятимуть лише 0,1 градуса або 1/5 ширини Місяця

Згідно з даними NASA Night Sky Network, ввечері з 15 по 18 грудня звіздарі можуть легко побачити, що Юпітер і Сатурн рухаються разом, дивлячись на зростаючий півмісяць в західному небі через 45 хвилин після заходу сонця.

Схема зближення Сатурна і Юпітера в грудні 2020 (фото: earthsky.org)

"Майте на увазі, що, хоча два газові гіганти можуть здаватися близько, насправді вони знаходяться на відстані сотень мільйонів кілометрів один від одного", - зазначають у NASA. При цьому вчені додали, що це все одно буде вражаюче видовище.

У ніч зимового сонцестояння, 21 грудня, Місяць буде вище в небі, але Юпітер і Сатурн залишаться ближче до горизонту на західному небі та виглядатимуть як одна велика зірка. Однак з допомогою аматорського телескопа можна ясно побачити обидві планети та деякі з їхніх супутників в межах одного кадру огляду.

Нагадаємо, нещодавно з'явилися яскраві фото і відео, як Сатурн і Юпітер "з'єдналися" в небі вперше за 800 років.

Раніше повідомлялося, що на відео потрапило падіння метеорита на Землю, і в мережі показали яскраву вогненну кулю в нічному небі.