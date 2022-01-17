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В небе над Венгрией пролетел светящийся зеленый шар: видео явления

Новина українською →
Венгрия, Понедельник 17 января 2022 11:02
В небе над Венгрией пролетел светящийся зеленый шар: видео явления Коллаж РБК-Украина: В небе над Венгрией пролетел светящийся зеленый шар
Автор: Светлана Мащенко

В небе над Венгрией пролетел светящийся зеленый шар, озарив ночной небосклон на несколько секунд.

Об этом сообщают местные СМИ.

Явление было зафиксировано еще 13 января, но информация о нем получила широкое распространение только сейчас.

Как оказалось, это крупный метеор, который жители страны наблюдали из разных мест по всей стране.

Полет болида попал на камеры видеонаблюдения и его выложили в сеть.

Пока что не ясно, упал ли он на землю, став метеоритом, или сгорел в атмосфере.

Чем отличается метеорит от метеора, метеороида и болида

По сути, это разное состояние мелких астероидов, встречающихся с нашей планетой.

Пока космическое тело "носится" в космосе, его называют метеороидом. Когда метеороид входит в атмосферу, он становится метеором. Все, что не сгорает и падает, называется метеоритом. Именно метеоры называют "падающими звездами".

Большинство метеоров, падающих на землю - лишь небольшие частицы, которые движутся с огромной скоростью, оставляя огненный след при сгорании.

Добраться до поверхности планеты и стать метеоритами (теми самыми редкими космическими камнями) способны только относительно крупные объекты.

Наиболее яркие и заметные метеоры иногда называют болидами. Болиды наблюдают примерно раз на тысячу случаев.

Ранее мы писали, что в небе над Россией взорвался огромный метеорит. Появилось видео явления.

Также мы писали, что мужчина нашел в парке камень, который не берет ни сверло, ни кислота. Он оказался дороже золота.

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