В небе над Венгрией пролетел светящийся зеленый шар: видео явления
В небе над Венгрией пролетел светящийся зеленый шар, озарив ночной небосклон на несколько секунд.
Об этом сообщают местные СМИ.
Явление было зафиксировано еще 13 января, но информация о нем получила широкое распространение только сейчас.
Как оказалось, это крупный метеор, который жители страны наблюдали из разных мест по всей стране.
Полет болида попал на камеры видеонаблюдения и его выложили в сеть.
Пока что не ясно, упал ли он на землю, став метеоритом, или сгорел в атмосфере.
Чем отличается метеорит от метеора, метеороида и болида
По сути, это разное состояние мелких астероидов, встречающихся с нашей планетой.
Пока космическое тело "носится" в космосе, его называют метеороидом. Когда метеороид входит в атмосферу, он становится метеором. Все, что не сгорает и падает, называется метеоритом. Именно метеоры называют "падающими звездами".
Большинство метеоров, падающих на землю - лишь небольшие частицы, которые движутся с огромной скоростью, оставляя огненный след при сгорании.
Добраться до поверхности планеты и стать метеоритами (теми самыми редкими космическими камнями) способны только относительно крупные объекты.
Наиболее яркие и заметные метеоры иногда называют болидами. Болиды наблюдают примерно раз на тысячу случаев.
Ранее мы писали, что в небе над Россией взорвался огромный метеорит. Появилось видео явления.
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