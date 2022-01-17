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У небі над Угорщиною пролетіла яскрава зелена куля: відео явища

Новость на русском →
Угорщина, Понеділок 17 січня 2022 11:02
У небі над Угорщиною пролетіла яскрава зелена куля: відео явища Колаж РБК-Україна: У небі над Угорщиною пролетіла яскрава зелена куля
Автор: Світлана Мащенко

У небі над Угорщиною пролетіла яскрава зелена куля, осяявши нічний небосхил на кілька секунд.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Явище було зафіксовано ще 13 січня, але інформація про нього набула широкого поширення тільки зараз.

Як виявилося, це великий метеор, який жителі країни спостерігали з різних місць по всій країні.

Політ боліда потрапив на камери відеоспостереження і його виклали в мережу.

Поки що не ясно, чи впав він на землю, ставши метеоритом, або згорів в атмосфері.

Чим відрізняється метеорит від метеора, метеороїда і боліда

По суті, це різний стан дрібних астероїдів, що зустрічаються з нашою планетою.

Поки космічне тіло "носиться" в космосі, його називають метеороїдом. Коли метеороїд входить в атмосферу, він стає метеором. Все, що не згорає і падає, називається метеоритом. Саме метеори називають "падаючими зірками".

Більшість метеорів, що падають на землю - лише невеликі частинки, які рухаються з величезною швидкістю, залишаючи вогненний слід при згорянні.

Дістатися до поверхні планети і стати метеоритами (тими самими рідкісними космічними каменями) здатні тільки відносно великі об'єкти.

Найбільш яскраві і помітні метеори іноді називають болідами. Боліди спостерігають приблизно раз на тисячу випадків.

Раніше ми писали, що у небі над Росією вибухнув величезний метеорит. З'явилося відео явища.

Також ми писали, що чоловік знайшов у парку камінь, який не бере ні свердло, ні кислота. Він виявився дорожче золота.

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