ru ua
Ср, 24 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мужчина нашел в парке камень, который не берет ни сверло, ни кислота: он оказался дороже золота

Новина українською →
Австралия, Среда 24 ноября 2021 21:00
Мужчина нашел в парке камень, который не берет ни сверло, ни кислота: он оказался дороже золота Коллаж РБК-Украина: Мужчина нашел в парке загадочный камень
Автор: Светлана Мащенко

В австралийском городе Мэриборо мужчина искал в парке ценности при помощи металлоискателя и наткнулся на странный камень. Он его забрал домой и хранил там несколько лет, пока не выяснилась правда.

Об этом пишет The Science Times.

Находку мужчина обнаружил еще в 2015-м году. Когда он принес булыжник домой, решил его вскрыть. Но ни сверло, ни шлифовальная машина, ни даже кислота не взяли камень.

Спустя годы камень попал в руки геологов, что признали его настоящим научным чудом - 17-килограммовым метеоритом, которому 4,6 миллиарда лет.

Камень назвали в честь города, где его нашли - "метеорит Мэриборо".

Распилить его смогли только при помощи алмаза и обнаружили, что в его составе очень высокий процент железа, поэтому камень гораздо тяжелее, чем кажется.

Мужчина нашел в парке камень, который не берет ни сверло, ни кислота: он оказался дороже золота

Фото: Метеорит (sciencetimes.com)

Метеориты и их фрагменты можно купить в Украине

Владельцем метеорита может стать любой человек, который может себе это позволить финансово.

Стоимость камней из космоса разная, и зависит от многих факторов.

К примеру, камень на фото ниже обойдется в около 11 тысяч гривен. Его вес чуть более грамма. Тогда как за грамм золота у нас просят около 1500-1600 грн.

Мужчина нашел в парке камень, который не берет ни сверло, ни кислота: он оказался дороже золота

Фото: Метеорит весом 1 грамм за 11 тысяч (fama.ua)

Ранее мы писали, что в Норвегии рухнул огромный метеорит, после чего стало светло как днем.

Читайте РБК-Украина в Google News
метеорит
LITE
Идеально для зимы: стилист назвала топ-6 цветовых сочетаний на серую погоду
Идеально для зимы: стилист назвала топ-6 цветовых сочетаний на серую погоду