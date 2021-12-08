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В небі над Росією вибухнув величезний метеорит: з'явилося відео

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Сочі, Середа 08 грудня 2021 11:02
В небі над Росією вибухнув величезний метеорит: з'явилося відео Колаж РБК-Україна: В небі над Росією вибухнув величезний метеорит
Автор: Світлана Мащенко

В небі над російським курортним містом Сочі пролетів і вибухнув великий метеорит, який підсвітив вечірнє небо і чорноморське узбережжя.

Очевидці зняли відео падіння і моменту вибуху, і опублікували в мережі.

Повідомляється, що болід помітили 7 грудня близько 20:00 в Лазаревському районі. Також його було видно і в інших районах міста і ближніх селищах.

На відео можна побачити, що космічний об'єкт взявся ніби нізвідки, вибухнув і миттєво згас.

Так відбувається, коли метеор на величезній швидкості стикається з атмосферою планети.

Що таке метеороїд, метеор і метеорит

Метеори, на відміну від метеоритів, до Землі не долітають і згорають в її атмосфері. Коли метеороїд входить в атмосферу, він стає метеором. Все, що не згорає і падає, називається метеоритом. Саме метеори називають "падаючими зірками".

Більшість метеорів, що падають на землю - лише невеликі частинки, які рухаються з величезною швидкістю, залишаючи вогненний слід при згорянні.

Дістатися до поверхні і стати метеоритами (тими самими рідкісними космічними каменями) здатні тільки відносно великі об'єкти.

Метеорити та їх фрагменти можна купити в Україні

Власником метеорита може стати будь-яка людина, яка може собі це дозволити фінансово. Вартість каменів з космосу різна, і залежить від багатьох факторів - розміру, кількості уламків, що долетіли, походження тощо.

Наприклад, в Україні камінчик можна придбати від 2,2 до 400 тисяч гривень.

На фото нижче чотирикілограмовий метеорит, який знайшли в африканській Кенії. За нього продавець просить 399 900 грн. Вік такого камінчика близько 4,5 млрд років.

В небі над Росією вибухнув величезний метеорит: з'явилося відео

Метеорит за 400 тисяч з Кенії (fama.ua)

Зазначимо, що на початку цього року над Росією вибухнув метеорит. Це сталося над Камчаткою 10 січня.

Також космічне тіло не так давно пролетіло над норвезьким містом Осло, засвітивши нічне небо і налякавши місцевих.

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