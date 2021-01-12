В небе над Россией взорвался огромный метеорит: все детали и видео

В небе над Россией взорвался метеорит (коллаж: РБК-Украина)

10 января в небе над Россией взорвался метеорит. Это произошло над Камчаткой. Очевидцы сняли на видео момент возгорания космического тела. На кадрах видно, как водитель едет по дороге ночью и в небе загорается яркий объект. Он пролетает сквозь облака, в конце вспыхивает и тут же затухает. Метеорит до земли так и не долетел.

В Камчатском филиале федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" ИА сообщили, что зафиксировали вхождение объекта в атмосферу.

"Ученые филиала по данным инфразвуковой станции, расположенной в поселке Начики, выделили сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в районе западного побережья Камчатки в 8:09 по камчатскому времени. Перед разрушением его движение в плотных слоях атмосферы продолжалось 55 секунд. Предварительная оценка сигнала дает основания предполагать, что диаметр объекта был менее 10 метров, а энергия взрыва находилась в пределах 1-5 килотонн тринитротолуола", – рассказали ученые.

Директор учреждения Данила Чебров отметил, что с большой долей вероятности на видео запечатлен полет того самого метеороида, что обнаружили научные сотрудники.

Над Россией взорвался метеорит

Как мы писали ранее, гигантский метеорит пролетел над северо-западной китайской провинцией Цинхай и врезался в землю. Огненный шар окрасил небо в яркие цвета, что стало для очевидцев незабываемым зрелищем.