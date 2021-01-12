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В небі над Росією вибухнув величезний метеорит: всі деталі і відео

Камчатка, Вівторок 12 січня 2021 11:49
В небі над Росією вибухнув величезний метеорит: всі деталі і відео
В небі над Росією вибухнув метеорит (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

10 січня в небі над Росією вибухнув метеорит. Це сталося над Камчаткою. Очевидці зняли на відео момент загоряння космічного тіла. На кадрах видно, як водій їде по дорозі вночі і в небі загорається яскравий об'єкт. Він пролітає крізь хмари, в кінці спалахує і тут же зникає. Метеорит до землі так і не долетів.

В Камчатській філії федерального дослідного центру "Єдина геофізична служба РАН" ІА повідомили, що зафіксували входження об'єкта в атмосферу.

"Вчені філії за даними дозвукової станції, розташованої в селищі Начики, виділили сигнал від входження в атмосферу метеорита в районі західного узбережжя Камчатки о 8:09 по камчатському часу. Перед руйнуванням його рух в щільних шарах атмосфери тривав 55 секунд. Попередня оцінка сигналу дає підстави припускати, що діаметр об'єкта був менше 10 метрів, а енергія вибуху знаходилася в межах 1-5 кілотонн тринітротолуолу", – розповіли вчені.

Директор установи Данила Чебров зазначив, що з великою часткою ймовірності на відео знятий політ того самого метеороїда, що виявили наукові співробітники.

Над Росією вибухнув метеорит

Як ми писали раніше, гігантський метеорит пролетів над північно-західною китайською провінцією Цинхай і врізався в землю. Вогненна куля пофарбувала небо в яскраві кольори, що стало для очевидців незабутнім видовищем.

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