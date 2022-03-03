В небе над Норвегией пилот вертолета сделал надпись "Ukraine" (фото)

Известно, что акцию организовала местная компания "Airbus Helicopters". Вертолет Н135 поднялся в воздух и сделал в небе над Норвегией надпись "UKRAINE" из воздушного следа.

Маршрут вертолета можно было увидеть на портале, который отслеживает полеты в режиме онлайн.

Смотрите ниже, как это выглядело:

Скриншот: flightradar24.com