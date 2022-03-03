UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В небе над Норвегией пилот вертолета сделал надпись "Ukraine" (фото)

Автор: Светлана Мащенко

Норвежский пилот поддержал Украину в противостоянии российским оккупационным войскам, сделав эффектную надпись в небе утром 3 марта.

Об этом свидетельствуют данные из FlightRadar24.

Известно, что акцию организовала местная компания "Airbus Helicopters". Вертолет Н135 поднялся в воздух и сделал в небе над Норвегией надпись "UKRAINE" из воздушного следа.

Маршрут вертолета можно было увидеть на портале, который отслеживает полеты в режиме онлайн.

Смотрите ниже, как это выглядело:

Скриншот: flightradar24.com

Ранее мы писали, что в акции в поддержку украины в Майами увидели мать Наташи Королевой.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину