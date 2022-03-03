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У небі над Норвегією пілот гелікоптера зробив напис "Ukraine" (фото)

Автор: Світлана Мащенко

Норвезький пілот підтримав Україну у протистоянні російським окупаційним військам, зробивши ефектний напис у небі вранці 3 березня.

Про це свідчать дані з FlightRadar24.

Відомо, що акцію організувала місцева компанія "Airbus Helicopters". Гелікоптер Н135 піднявся в повітря і зробив у небі над Норвегією напис "UKRAINE" з повітряного сліду.

Маршрут гелікоптера можна було побачити на порталі, що відстежує польоти в режимі онлайн.

Дивіться нижче, як це виглядало:

Скріншот: flightradar24.com

Раніше ми писали, що в акції на підтримку Україну в Маямі побачили матір Наташі Корольової.

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