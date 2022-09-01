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В небе над Киевской областью заметили уникальное природное явление: выглядит потрясающе (видео)

В небе Киевской области - радуга вокруг солнца (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

1 сентября в День знаний в небе над Киевской областью люди смогли наблюдать природное явление, называемое Гало. Это своеобразная радуга вокруг Солнца.

Потрясающее видео показали в сети.

Атмосферное оптическое явление называется Гало. Вы можете увидеть радугу вокруг солнца.

В небе над Киевом увидели Гало (фото: Киевский движ)

Выглядит такое явление - просто нереально.

Что такое Гало

Гало — это уникальное атмосферное оптическое явление. Эффект гало выглядит как радужный круг вокруг источника света. Гало, как и радуга, вызвано дисперсией света в кристаллах льда. Зимой оптическое явление можно наблюдать при ярком солнце, морозе и высокой влажности, а летом при смене погоды.

Кстати, чаще всего гало можно увидеть в Антарктиде на ее ледяном куполе и на склонах, расположенных на высоте 2700-3500 м над уровнем моря. Там их можно наблюдать в течение целого дня, при этом их форма и окраска может меняться.

Напомним, что под Киевом на реке зафиксировали массовый мор рыбы.

Ранее сообщалось, что в Африке в разгар лета катаются на лыжах.

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Киев