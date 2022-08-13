Редкое явление. В Африке в разгар лета катаются на лыжах: фото

В Лесото находится единственный в Африке горнолыжный курорт к югу от экватора

Пока миллионы людей по всей Европе страдают во время рекордно жаркого лета, на единственном в Африке действующем горнолыжном курорте в Лесото катаются на лыжах.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Nzherald.co.nz.

В издании объясняют, что такое явление — это не очередной признак изменения климата, а скорее увлекательная аномалия Лесото — крошечного горного королевства в южной Африке.

Единственный в Южной Африке горнолыжный курорт

"У Лесото есть интересные географические особенности: это единственная страна на земле, каждый дюйм территории которой находится на высоте более 1000 метров над уровнем моря", — говорится в публикации.

Это способствует тому, что в Лесото бывает снег зимой — даже в южном полушарии. И хотя холодные зимы на юге Африки не редкость, снег и горнолыжные курорты в летнее время — действительно редкое явление. Расположенный на высоте 3000 метров, Африски в горах Малути в Лесото является единственным действующим горнолыжным курортом в Африке к югу от экватора.

Фото: Снег в горах Лесото (wikipedia.org)

"Я никогда в жизни не видела снега. Это отличный опыт ", — говорит Кафи Мохапело. Она проехала небольшое расстояние от Южной Африки, чтобы покататься на лыжах.

Лыжники и сноубордисты выстроились в очередь, чтобы взять напрокат необходимое снаряжение. Здесь учит становиться на лыжи местный житель - он уже 12 лет работает инструктором по горным лыжам и сноуборду. Его широкая улыбка и глубокий, обнадеживающий голос успокаивают новичков - он рассказывает, как становиться на лыжи. Для многих это первый такой опыт в жизни.

Фото: Лыжный чемпионат в Лесото летом (instagram.com/lw_mag)

"Выдвигайте пятки. Не тяните плечи", — кричала она ученикам - африканским лыжникам, когда они ковыляли по снегу. "Вот, пожалуйста! Красиво!"

Afriski's Kapoko Snow Park — единственный снежный парк для фристайла на континенте. Тут в разгар лета прошло ежегодное соревнование по сноуборду и лыжам Winter Whip Slopestyle.

Сехоло Рамоноци, 13-летний мальчик из города Бута-Буте в Лесото, регулярно тренируется и выиграл юношеские соревнования по сноуборду и лыжам.

"Я бы очень хотел покататься на лыжах в Европе", — признается он.

Возможно, Африка не соответствует уровню обширных альпийских курортов Европы, но любовь к зимним видам спорта точно может воспитать, пишет издание.

В ресторане Afriski's Sky и кафе Gondola "счастливый час" начинается в 10 утра, и лыжники и сноубордисты демонстрируют свою зимнюю одежду и веселятся под хаус-музыку с пивом в руке. Некоторые утверждают, что этот участок является самым высокой в ​​Африке, хотя ей противостоит Sani Mountain Lodge в 130 километрах к востоку на границе Лесото и Южной Африки.

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