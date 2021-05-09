Жителей Киева напугал парад загадочных огней в ночном небе: что это было

"Ребят, а что это такое? Вызываем пояснительную бригаду", - подписаны кадры.

На них видно, что огни один за другим выплывают из-за облака, выстраиваясь в одну линию.

Как выяснилось, это не НЛО, а спутники Starlink, которых на низкой околоземной орбите Земли уже около 1300. Благодаря им компания Илона Маска планирует сделать интернет доступным для жителей всей планеты.

Видео: В небе над Киевом заметили парад загадочных огней (facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети быстро нашли разгадку "космическому" явлению. Вот что они пишут в комментариях: