SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink
Компания SpaceX вывела на околоземную орбиту еще 60 спутников Starlink. Их вывели с помощью ракеты-носителя Falcon 9.
Об этом SpaceX сообщила в Twitter.
Запуск произведен со стартового комплекса имени Кеннеди в штате Флорида.
"Подтверждено развертывание 60 спутников Starlink, это завершение 10-й миссии SpaceX Starlink в этом году", - говорится в сообщении.
Deployment of 60 Starlink satellites confirmed, completing SpaceX’s 10th Starlink mission this year pic.twitter.com/hbL8UV15hk— SpaceX (@SpaceX) May 4, 2021
Ранее сообщалось, что SpaceX запускает очередную партию спутников на орбиту для раздачи интернета.
Предыдущий запуск интернет-спутников Starlink состоялся 24 марта. Тогда ракета компании SpaceX вывела на орбиту также 60 аппаратов.
После этого компания SpaceX успела провести испытания очередного прототипа ракеты для полета на Марс. Прототип ракеты взорвался во время посадки.
Напомним, конкурент Илона Маска оспаривает "лунный" контракт NASA и SpaceX.