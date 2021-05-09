Жителів Києва налякав парад загадкових вогнів у нічному небі: що це було

"Друзі, а що це таке? Викликаємо пояснювальну бригаду", - підписані кадри.

На них видно, що вогні один за іншим випливають з-за хмари, шикуючись в одну лінію.

Як з'ясувалося, це не НЛО, а супутники Starlink, яких на низькій навколоземній орбіті Землі вже близько 1300. Завдяки ним компанія Ілона Маска планує зробити інтернет доступним для жителів всієї планети.

Відео: У небі над Києвом помітили парад загадкових вогнів (facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі швидко знайшли розгадку "космічному" явищу. Ось що вони пишуть у коментарях: