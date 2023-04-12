Худшие соседи: вот где категорически нельзя сажать укроп

Укроп и петрушка богаты множеством витаминов и микроэлементов. Свежая зелень - всегда идеальное дополнение к любому блюду. Поэтому стоит знать, где посадить укроп на даче лучше всего.

Где категорически нельзя сажать укроп - читайте в материале Styler ниже .

Неудачные места

Все зонтические культуры - не лучшие соседи. К ним относится морковь и сельдерей. Если вредители поразят одну, то нужно быть готовыми к тому, что укроп тоже пострадает.

Также укроп влаголюбивая культура. Поэтому не стоит его высаживать рядом со сливой и огурцами.

Почва укропа нужна рыхлая и воздушная. В песчаной почве укроп вырастает безвкусным.

К тому же укроп очень не любит кислую почву: краснеет, вырастает жидким и сухим. Поэтому в идеале еще с осени почву нужно раскислить. Учтите, что и большое количество органики и минеральные удобрения закисляют почву.

Не стоит сажать укроп между клубникой и свеклой. Если ему некуда будет раскинуть свои пушистые "перья", он его попросту и не будет даже отращивать.

Когда сеять

Укроп и петрушка - холодостойкие культуры, поэтому многие садоводы начинают высаживать их уже в начале апреля. Однако при нестабильной погоде лучше этого не делать, поскольку заморозки приведут к гибели растений. Оптимальное время для посадки зелени - апрель и май.

После того как начались посадки, укроп высаживают регулярно через равные промежутки времени, например, через каждые 15-20 дней. Эта методика позволит получить регулярный доступ к свежей зелени в течение всего лета.

Лучше сажать укроп возле таких растений: