Худшие соседи: вот где категорически нельзя сажать укроп
Укроп и петрушка богаты множеством витаминов и микроэлементов. Свежая зелень - всегда идеальное дополнение к любому блюду. Поэтому стоит знать, где посадить укроп на даче лучше всего.
Где категорически нельзя сажать укроп - читайте в материале Styler ниже.
Неудачные места
Все зонтические культуры - не лучшие соседи. К ним относится морковь и сельдерей. Если вредители поразят одну, то нужно быть готовыми к тому, что укроп тоже пострадает.
Также укроп влаголюбивая культура. Поэтому не стоит его высаживать рядом со сливой и огурцами.
Почва укропа нужна рыхлая и воздушная. В песчаной почве укроп вырастает безвкусным.
К тому же укроп очень не любит кислую почву: краснеет, вырастает жидким и сухим. Поэтому в идеале еще с осени почву нужно раскислить. Учтите, что и большое количество органики и минеральные удобрения закисляют почву.
Не стоит сажать укроп между клубникой и свеклой. Если ему некуда будет раскинуть свои пушистые "перья", он его попросту и не будет даже отращивать.
Когда сеять
Укроп и петрушка - холодостойкие культуры, поэтому многие садоводы начинают высаживать их уже в начале апреля. Однако при нестабильной погоде лучше этого не делать, поскольку заморозки приведут к гибели растений. Оптимальное время для посадки зелени - апрель и май.
После того как начались посадки, укроп высаживают регулярно через равные промежутки времени, например, через каждые 15-20 дней. Эта методика позволит получить регулярный доступ к свежей зелени в течение всего лета.
Лучше сажать укроп возле таких растений:
- капуста;
- горох;
- листовой салат;
- картофель;
- малина;
- лук.
Раньше мы сообщали, почему укроп желтеет прямо на грядке и что с этим делать.
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