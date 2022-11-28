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"Не звикну, що в мене є телефон": медик Мар'яна Мамонова показала життя після полону

Мар'яна Мамонова розповіла про життя після полону (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Медик із "Азовсталі" Мар'яна Мамонова, яка пережила російський полон, показала, як повертається до нормального життя. Вона розповіла, що досі багато до чого не може звикнути.

Про це йшлося в сюжеті ТСН.

Зараз медикиня з чоловіком та дитиною живе у Львові.

За її словами, зовсім по-іншому цінується комфорт та навіть проста вода.

"Свобода - найбільше цінується! Коли ти можеш спокійно вийти за двері і піти погуляти, сходити в магазин, до когось сходити в гості, поспілкуватися телефоном. Я все не можу звикнути, що в мене є телефон", - розповіла Мамонова.

Мар'яна Мамонова розповіла, як повертається до звичного життя (скрін)

Мар'яна каже, що не забуває про побратимів, які ще досі у російському полоні. Також вона постійно перебуває на зв'язку з родичами полонених морпіхів, адже розуміє, що зараз відчувають ці люди.

Медик зазначила, що найближчі три роки вона збирається присвятити вихованню дитини та медичній освіті.

Нагадаємо, що про звільнення Мар'яни Мамонової з полону стало відомо 22 вересня. Тоді вона перебувала на 8 місяці вагітності.

А народила медикиня здорового малюка в Україні через кілька днів після повернення на рідну землю.

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АзовстальМар'яна Мамонова