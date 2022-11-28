"Не привыкну, что у меня есть телефон": медик Марьяна Мамонова показала жизнь после плена

Сейчас медик с мужем и ребенком живет во Львове.

По ее словам, совсем иначе ценится комфорт и даже простая вода.

"Свобода - больше всего ценится! Когда ты можешь спокойно выйти за дверь и пойти погулять, сходить в магазин, к кому-то сходить в гости, пообщаться по телефону. Я все не могу привыкнуть, что у меня есть телефон", - рассказала Мамонова.

Марьяна Мамонова рассказала, как возвращается к привычной жизни (скрин)

Марьяна говорит, что не забывает о собратьях, которые до сих пор в российском плену. Также она постоянно находится на связи с родственниками пленных морпехов, понимая, что сейчас чувствуют эти люди.

Медик отметила, что в ближайшие три года она собирается посвятить воспитанию ребенка и медицинскому образованию.