"Не звикну, що в мене є телефон": медик Мар'яна Мамонова показала життя після полону
Медик із "Азовсталі" Мар'яна Мамонова, яка пережила російський полон, показала, як повертається до нормального життя. Вона розповіла, що досі багато до чого не може звикнути.
Про це йшлося в сюжеті ТСН.
Зараз медикиня з чоловіком та дитиною живе у Львові.
За її словами, зовсім по-іншому цінується комфорт та навіть проста вода.
"Свобода - найбільше цінується! Коли ти можеш спокійно вийти за двері і піти погуляти, сходити в магазин, до когось сходити в гості, поспілкуватися телефоном. Я все не можу звикнути, що в мене є телефон", - розповіла Мамонова.
Мар'яна Мамонова розповіла, як повертається до звичного життя (скрін)
Мар'яна каже, що не забуває про побратимів, які ще досі у російському полоні. Також вона постійно перебуває на зв'язку з родичами полонених морпіхів, адже розуміє, що зараз відчувають ці люди.
Медик зазначила, що найближчі три роки вона збирається присвятити вихованню дитини та медичній освіті.
Нагадаємо, що про звільнення Мар'яни Мамонової з полону стало відомо 22 вересня. Тоді вона перебувала на 8 місяці вагітності.
А народила медикиня здорового малюка в Україні через кілька днів після повернення на рідну землю.