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"Не привыкну, что у меня есть телефон": медик Марьяна Мамонова показала жизнь после плена

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Понедельник 28 ноября 2022 11:23
"Не привыкну, что у меня есть телефон": медик Марьяна Мамонова показала жизнь после плена Марьяна Мамонова рассказала о жизни после плена (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Медик из "Азовстали" Марьяна Мамонова, которая пережила российский плен, показала, как возвращается к нормальной жизни. Она рассказала, что до сих пор ко многому не может привыкнуть.

Об этом говорилось в сюжете ТСН.

Сейчас медик с мужем и ребенком живет во Львове.

По ее словам, совсем иначе ценится комфорт и даже простая вода.

"Свобода - больше всего ценится! Когда ты можешь спокойно выйти за дверь и пойти погулять, сходить в магазин, к кому-то сходить в гости, пообщаться по телефону. Я все не могу привыкнуть, что у меня есть телефон", - рассказала Мамонова.

&quot;Не привыкну, что у меня есть телефон&quot;: медик Марьяна Мамонова показала жизнь после пленаМарьяна Мамонова рассказала, как возвращается к привычной жизни (скрин)

Марьяна говорит, что не забывает о собратьях, которые до сих пор в российском плену. Также она постоянно находится на связи с родственниками пленных морпехов, понимая, что сейчас чувствуют эти люди.

Медик отметила, что в ближайшие три года она собирается посвятить воспитанию ребенка и медицинскому образованию.

Напомним, что об освобождении Марьяны Мамоновой из плена стало известно 22 сентября. Тогда она была на 8 месяце беременности.

А родила медик здорового малыша в Украине через несколько дней после возвращения на родную землю.

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Азовсталь Мар'яна Мамонова