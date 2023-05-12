ua ru
Пт, 12 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Не зрозуміло, чи він корисний": дієтолог розповіла, як правильно обирати якісний хліб

Новость на русском →
П'ятниця 12 травня 2023 11:42
"Не зрозуміло, чи він корисний": дієтолог розповіла, як правильно обирати якісний хліб Як обрати корисний хліб (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Ми споживаємо хліб щодня. Сьогодні на полицях супермаркетів його різновидів дуже багато, тому й обирати є з чого. Однак широкий вибір далеко не означає, що всі одиниці цього товару є якісними та корисними.

Дієтолог Тетяна Лакуста розповіла, як обирати правильний хліб на своїй сторінці в Instagram.

На що потрібно звернути увагу

  • Помел борошна

Він стоїть у складі на першому місці, тому його важко не помітити. Найбільш грубі види помелу роблять з цільного зерна, без очищення борошна від оболонки зернятка. Хліб з такої сировини є найпоживнішим за складом мінералів і вітамінів. Сорти хліба другого, першого та вищого містять більше крохмалю, менше клітковини та мінералів.

&quot;Не зрозуміло, чи він корисний&quot;: дієтолог розповіла, як правильно обирати якісний хліб

Фото: instagram.com/dr.lakusta

  • Додані цукри

Для поліпшення смаку в хліб можуть додавати глюкозо-фруктозні сиропи, яблучне пюре, солод, квасне сусло. Кількість цукрів зазвичай зазначають у складі білків, жирів і вуглеводів. У солодких видах хліба кількість цукру може добігати аж 13 грамів.

&quot;Не зрозуміло, чи він корисний&quot;: дієтолог розповіла, як правильно обирати якісний хліб

Фото: instagram.com/dr.lakusta

    Дієтолог наголошує, що немає сенсу обирати хліб за написами на упаковці на кшталт "зерновий", "цільний" тощо. Адже вся найголовніша інформація розташована на задній частині в складі.

    &quot;Не зрозуміло, чи він корисний&quot;: дієтолог розповіла, як правильно обирати якісний хліб&quot;Не зрозуміло, чи він корисний&quot;: дієтолог розповіла, як правильно обирати якісний хліб

    Фото: instagram.com/dr.lakusta

      На її думку, одним із найкращих видів хліба є той, який містить найменший перелік у складі.

      Раніше ми писали про продукти, які допомагають боротися зі стресом.

      Читайте також, яке м'ясо є найбільш шкідливим для приготування шашлику.

      Читайте РБК-Україна в Google News
      Здорове харчування Поради дієтолога