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"Не понятно, полезен ли он": диетолог рассказала, как правильно выбирать качественный хлеб

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Пятница 12 мая 2023 11:42
"Не понятно, полезен ли он": диетолог рассказала, как правильно выбирать качественный хлеб Как выбрать полезный хлеб (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Мы потребляем хлеб каждый день. Сегодня на полках супермаркетов его разновидностей очень много, потому и выбирать есть из чего. Однако широкий выбор далеко не означает, что все единицы этого товара являются качественными и полезными.

Диетолог Татьяна Лакуста рассказала, как выбирать правильный хлеб на своей странице в Instagram.

На что нужно обратить внимание

  • Помол муки

Он стоит в составе на первом месте, потому его трудно не заметить. Наиболее грубые виды помола производят из цельного зерна, без очистки муки от оболочки зерна. Хлеб из такого сырья является наиболее питательным по составу минералов и витаминов. Сорта хлеба второго, первого и высшего содержат больше крахмала, меньше клетчатки и минералов.

&quot;Не понятно, полезен ли он&quot;: диетолог рассказала, как правильно выбирать качественный хлеб

Фото: instagram.com/dr.lakusta

  • Добавлены сахара

Для улучшения вкуса в хлеб могут добавлять глюкозофруктовые сиропы, яблочное пюре, солод, квасное сусло. Количество сахаров обычно указывается в составе белков, жиров и углеводов. В сладких видах хлеба количество сахара может достигать 13 граммов.

&quot;Не понятно, полезен ли он&quot;: диетолог рассказала, как правильно выбирать качественный хлеб

Фото: instagram.com/dr.lakusta

    Диетолог отмечает, что нет смысла выбирать хлеб по надписям на упаковке типа "зерновой", "цельный" и т.д. Ведь вся самая главная информация расположена на задней части в составе.

    &quot;Не понятно, полезен ли он&quot;: диетолог рассказала, как правильно выбирать качественный хлеб&quot;Не понятно, полезен ли он&quot;: диетолог рассказала, как правильно выбирать качественный хлеб

    Фото: instagram.com/dr.lakusta

      По ее мнению, одним из лучших видов хлеба является тот, который содержит самый маленький перечень в составе.

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