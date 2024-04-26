"Не знаю, як повірити в це". Відома українська акторка і ведуча повідомила про горе в родині

У Тали Калатай помер батько

Акторка присвятила щемливий допис рідній людині і показала рідкісні кадри з ним.

"Це вперше мене не радує дорога додому... Я не можу повірити, що ти пішов. Ні з того, ні з сього, просто не прокинувся у свої 62 роки. Я була впевнена, що ти до мого сивого волосся бурмотітемеш, як всі все неправильно роблять... Розповідатимеш в тисячний раз свої смішні історії, які вже перетворились на легенди і ми реготатимемо до гикавки", - написала Калатай.

Тала Калатай з батьком (фото: instagram.com/talakalatay_official)

"Сидітимеш і споглядатимеш на онуків, задоволено посміхаючись… вони тільки нещодавно доїли смаколики, які ти їм завантажив із собою. А та оливкова олія ще стоїть... Коли ми поїхали, ти раптом сказав, що може і не побачимось вже… був насварений за таку маячню. Бо нічого, нічого не віщувало. Ти мав приїхати на пиво і таранку", - продовжила вона.

Ведуча також зізналася, що відносини з батьком у неї були непрості, але повномасштабна війна їх зблизила.

"Чорт, ти просто не міг так узяти і заснути назавжди, не міг. Сьогодні їхала і хотіла надіслати тобі фото, а ти б мені Київ і потролив би нудьгу і один сезон. Я дуже хотіла бути вдома на День Народження брата, розуміла, що нереально, але відчувала, що треба. Тепер я розумію, що це було", - розповіла Тала.

Батько Тали Калатай з внуками (фото: instagram.com/talakalatay_official)

"Бачу, як ти мене забираєш із садочка, а я дуже не хочу йти і ти мені кажеш- вгадай, що я тобі купив, тоді повернешся. Звісно, я не вгадала, бо то була вінілова платівка, казка "Кішка, що гуляє сама по собі"… і вона була не одна", - пригадала вона.

Також зазначила, що його "пісні, гумор, буркотіння і "Талка, ох Талка.." будуть з нею назавжди.

"Але я не знаю, як повірити в це "назавжди". Я їду додому, сказати татові все, що так і не сказала і... сказати "Бувай", - підсумувала знаменитість.

Коротка біографія Тали Калатай

Акторка стала відомою завдяки своїм ролям у таких серіалах, як "Леся + Рома", "Доярка з Хацапетівки" і "Домашній арешт". У 2007 році вона була ведучою програми "Сніданок з 1+1", а з 2008 по 2010 рік обличчям проєкту "Ангели і демони" на телеканалі "Сіті".

У 2012 році вела програму "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

У 2018-му Тала розлучилася із продюсером Андрієм Слободяним, з яким вона прожила 15 років. У шлюбі у них народилося двоє дітей: Марія і Макар.

Через рік Калатай вийшла заміж за грузинського бізнесмена Лашу Шихашвілі.