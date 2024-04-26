"Не знаю, как поверить в это". Известная украинская актриса и ведущая сообщила о горе в семье

У Талы Калатай умер отец

Актриса посвятила щемящий пост родному человеку и показала редкие кадры с ним.

"Это впервые меня не радует дорога домой... Я не могу поверить, что ты ушел. Ни с того, ни с сего, просто не проснулся в свои 62 года. Я была уверена, что ты до моих седых волос будешь бормотать, как все все неправильно делают... Будешь рассказывать в тысячный раз свои смешные истории, которые уже превратились в легенды и мы будем хохотать до икоты", - написала Калатай.

Тала Калатай с отцом (фото: instagram.com/talakalatay_official)

"Будешь сидеть и созерцать внуков, довольно улыбаясь... они только недавно доели вкусности, которые ты им загрузил с собой. А то оливковое масло еще стоит... Когда мы уехали, ты вдруг сказал, что может и не увидимся уже... был насварен за такой бред. Потому что ничего, ничего не предвещало. Ты должен был приехать на пиво и таранку", - продолжила она.

Ведущая также призналась, что отношения с отцом у нее были непростые, но полномасштабная война их сблизила.

"Черт, ты просто не мог так взять и заснуть навсегда, не мог. Сегодня ехала и хотела прислать тебе фото, а ты бы мне Киев и потроллил бы скуку и один сезон. Я очень хотела быть дома на День Рождения брата, понимала, что нереально, но чувствовала, что надо. Теперь я понимаю, что это было", - рассказала Тала.

Отец Талы Калатай с внуками (фото: instagram.com/talakalatay_official)

"Вижу, как ты меня забираешь из садика, а я очень не хочу идти и ты мне говоришь - угадай, что я тебе купил, тогда вернешься. Конечно, я не угадала, потому что это была виниловая пластинка, сказка "Кошка, которая гуляет сама по себе"... и она была не одна", - вспомнила она.

Также отметила, что его "песни, юмор, ворчание и "Талка, ох Талка..." будут с ней навсегда.

"Но я не знаю, как поверить в это "навсегда". Я еду домой, сказать папе все, что так и не сказала и... сказать "Пока", - подытожила знаменитость.

Краткая биография Талы Калатай

Актриса стала известной благодаря своим ролям в таких сериалах, как "Леся + Рома", "Доярка из Хацапетовки" и "Домашний арест". В 2007 году она была ведущей программы "Завтрак с 1+1", а с 2008 по 2010 год лицом проекта "Ангелы и демоны" на телеканале "Сити".

В 2012 году вела программу "Ранок з Україною" на канале "Украина".

В 2018-м Тала развелась с продюсером Андреем Слободяным, с которым она прожила 15 лет. В браке у них родилось двое детей: Мария и Макар.

Через год Калатай вышла замуж за грузинского бизнесмена Лашу Шихашвили.