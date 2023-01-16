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"Не здаватися, коли важко": Клопотенко показав рідкісне фото з батьками

Фото: Євген Клопотенко (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Відомий кулінар Євген Клопотенко вирішив поділитися з читачами фотографією своїх найближчих людей – батьків.

Знімок ресторатор та кухар опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Дякую батькам, що навчили мене любити Україну. Не здаватися, коли важко. І навчили мене, що чим більше боляче, тим більше треба допомагати один одному. Бо це про кохання. Цьом", - написав Клопотенко.

Євген Клопотенко з батьками (фото: instagram.com/klopotenko)

Що ми знаємо про батьків Клопотенка

Євген народився у звичайній родині. Його мама – завуч у школі, а тато – інженер. У дитинстві кілька місяців Клопотенко провів зі своєю бабусею у Великій Британії.

За його словами, бабуся допомагала родині фінансово і колись купила батькові автомобіль.

Нагадаємо, що Клопотенко зробив відверте зізнання про особисте життя.

А до цього Клопотенко пояснив, як правильно харчуватися 2023 року.

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Евгений Клопотенко