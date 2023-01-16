"Не здаватися, коли важко": Клопотенко показав рідкісне фото з батьками

Відомий кулінар Євген Клопотенко вирішив поділитися з читачами фотографією своїх найближчих людей – батьків.
Знімок ресторатор та кухар опублікував на своїй сторінці в Instagram.
"Дякую батькам, що навчили мене любити Україну. Не здаватися, коли важко. І навчили мене, що чим більше боляче, тим більше треба допомагати один одному. Бо це про кохання. Цьом", - написав Клопотенко.
Євген народився у звичайній родині. Його мама – завуч у школі, а тато – інженер. У дитинстві кілька місяців Клопотенко провів зі своєю бабусею у Великій Британії.
За його словами, бабуся допомагала родині фінансово і колись купила батькові автомобіль.
Нагадаємо, що Клопотенко зробив відверте зізнання про особисте життя.
А до цього Клопотенко пояснив, як правильно харчуватися 2023 року.