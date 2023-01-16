"Не сдаваться, когда трудно": Клопотенко показал редкое фото с родителями

Известный кулинар Евгений Клопотенко решил поделиться с читателями фотографией своих самых близких людей - родителей.
Снимок ресторатор и повар опубликовал на своей странице в Instagram.
"Спасибо родителям, что научили меня любить Украину. Не сдаваться, когда тяжело. И научили меня, что чем больше больно, тем больше нужно помогать друг другу. Ибо это о любви. Цем", - написал Клопотенко.
Евгений родился в обычной семье. Его мама – завуч в школе, а папа – инженер. В детстве несколько месяцев Клопотенко провел со своей бабушкой в Великобритании.
По его словам, бабушка помогала семье финансово, и когда-то купила отцу автомобиль.
Напомним, что Клопотенко сделал откровенное признание о личной жизни.
А до этого Клопотенко объяснил, как правильно питаться в 2023 году.