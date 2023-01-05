Клопотенко пояснив, як правильно харчуватися у 2023 році: все дуже просто

Євген Клопотенко ще раз нагадав, що правильне харчування - це запорука здоров'я, яке так необхідне всім нам.

Кулінар представив українцям просте правило харчування, яке є основою всього та поділився їм на своїй сторінці в Instagram.

Як правильно харчуватися

Клопотенко розповів, що ви повинні взяти собі за правило – на вашій тарілці має бути 1/2 тарілки овочів, 1/4 білків, 1/4 вуглеводів та трохи жирів.

Для початку правильного харчування цього достатньо.

"Це такий простий підхід, який зробить вашому організму краще", - зазначив кухар.

Що у тарілці у Клопотенка?

Важливо знати, що половину вашого денного раціону повинні складати овочі.

У Клопотенка на тарілці: печені буряки, кімчі, петрушка, суміш вівсянки з пшеницею, курка, яйце та сир.

"Нехай це правило буде першим, якщо ви вирішите харчуватися правильно. Бо їм мислити простіше і немає відчуття, ніби ви змушуєте себе щось робити. Ваша звичайна їжа, як кожен день, тільки половина її – овочі. Спочатку дбайте про себе, щоб потім були сили дбати про оточуючих та країну", - резюмував Євген.