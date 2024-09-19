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"Не втрачаємо віру": соліст Quest Pistols розповів про брата, який потрапив у полон РФ

Антон Савлєпов (фото: instagram.com/anton_savlepov)
Автор: Іванна Пашкевич

Учасник гурту Quest Pistols Антон Савлєпов розповів про долю свого брата Сергія, який потрапив у російський полон, і досі про нього немає жодних звісток.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю Фокусу.

Деталі

За словами артиста, російські військові викрали його родича у 2022 році під час окупації Куп'янська.

Савлепов розповів, що Сергій разом з іншими патрулював місто і забезпечував безпеку. Однак коли в Куп'янськ увійшли окупаційні війська, усіх чоловіків, включно з братом музиканта, взяли в полон.

"Коли почалася окупація Куп'янська, він був один із тих людей, які виходили на акції опору. Після того, як поліція та адміністрація міста покинула його, певна група людей, і серед них мій брат, вирішили, що тепер стежитимуть за безпекою міста", - поділився виконавець.

"Я не знаю, якщо чесно, чому саме і в який момент його забрали, а головне - за що і чому саме він. З того, що знаю, що російські військові зайшли в місто і забирали чоловіків. Мого брата також, і більше він не повернувся", - додав він.

Антон Савлєпов (фото: instagram.com/anton_savlepov)

Співак каже, що відтоді про його брата немає жодної інформації, і сім'я Савлепова досі не знає, де перебуває Сергій.

Він офіційно вважається цивільним полоненим, хоча на практиці зник безвісти. Незважаючи на це, рідні продовжують сподіватися і вірять, що син повернеться додому.

"На превеликий жаль, ми не знаємо про його місцеперебування. Він усе ще вважається полоненим, перебуває в російському полоні. Але, фактично, він безвісти зниклий. На скільки мені відомо, поки що про нього жодної інформації. Це важка і складна ситуація для нашої родини. Поки що не зрозуміло, як до неї ставитися. Це дуже важко, але ми не втрачаємо віру і сподіваємося на його повернення рано чи пізно", - підсумував соліст гурту Quest Pistols.

Антон Савлєпов (фото: facebook.com/savlepov)

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