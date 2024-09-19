"Не теряем веру": солист Quest Pistols рассказал о брате, попавшем в плен РФ

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По словам артиста, российские военные похитили его родственника в 2022 году во время оккупации Купянска.

Савлепов рассказал, что Сергей вместе с другими патрулировал город и обеспечивал безопасность. Однако когда в Купянск вошли оккупационные войска, всех мужчин, включая брата музыканта, взяли в плен.

"Когда началась оккупация Купянска, он был один из тех людей, которые выходили на акции сопротивления. После того, как полиция и администрация города покинула его, определенная группа людей, и среди них мой брат, решили, что теперь будут следить за безопасностью города", - поделился исполнитель.

"Я не знаю, если честно, почему именно и в какой момент его забрали, а главное - за что и почему именно он. Из того, что знаю, что российские военные зашли в город и забирали мужчин. Моего брата также, и больше он не вернулся", - добавил он.

Антон Савлепов (фото: instagram.com/anton_savlepov)

Певец говорит, что с тех пор о его брате нет никакой информации, и семья Савлепова до сих пор не знает, где находится Сергей.

Он официально считается гражданским пленным, хотя на практике пропал без вести. Несмотря на это, родные продолжают надеяться и верят, что сын вернется домой.

"К большому сожалению, мы не знаем о его местонахождении. Он все еще считается пленным, находится в российском плену. Но, фактически, он без вести пропавший. На сколько мне известно, пока о нем никакой информации. Это тяжелая и сложная ситуация для нашей семьи. Пока не понятно, как к ней относиться. Это очень тяжело, но мы не теряем веру и надеемся на его возвращение рано или поздно", - подытожил солист группы Quest Pistols.

Антон Савлепов (фото: facebook.com/savlepov)