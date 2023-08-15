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"Не всі пішли в укриття": у Луцьку розповіли про травмованих та загиблих внаслідок атаки РФ

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Вівторок 15 серпня 2023 13:20
"Не всі пішли в укриття": у Луцьку розповіли про травмованих та загиблих внаслідок атаки РФ Росіяни вдарили по промисловому підприємству у Луцьку (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти 15 серпня завдали ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку. Внаслідок цього загинули троє чоловіків. Відомо, що люди не пішли під час повітряної тривоги в укриття.

Про це повідомляє Суспільне у Telegram.

Що відомо про загиблих

Колишня працівниця підприємства Марія Фідрик розповіла, що усі травмовані та загиблі - працівники заводу.

Зі слів жінки, працівники, які загинули, під час повітряної тривоги не перебували в укритті.

"Без сліз не можу сказати нічого. 36 років пропрацювала тут на заводі. Дуже тяжко, людей знаю цих, які загинули", - додала вона.

Зараз двоє травмованих знаходяться в обласній клінічній лікарні. Ще один працівник з опіками - в міській клінічній лікарні. Четвертий травмований лікується амбулаторно.

Деталі обстрілу

Додамо, що працівники ДСНС відразу виїхали на місце для гасіння пожежі та розбору завалів. Зокрема, було врятовано одну людину з-під завалів, вона госпіталізована.

За словами мера Луцька Ігоря Поліщука, усі житлові об'єкти та інші цивільні об'єкти міста, які знаходяться поруч з даним підприємством не постраждали.

"Це звичайне промислове підприємство, яке виготовляло комплектуючі для автомобілів, для промисловості. І яке воно має відношення до військової інфраструктури взагалі не відомо", - зазначив Поліщук.

&quot;Не всі пішли в укриття&quot;: у Луцьку розповіли про травмованих та загиблих внаслідок атаки РФ&quot;Не всі пішли в укриття&quot;: у Луцьку розповіли про травмованих та загиблих внаслідок атаки РФ&quot;Не всі пішли в укриття&quot;: у Луцьку розповіли про травмованих та загиблих внаслідок атаки РФУ Луцьку розбирають завали (фото: t.me/dsns_telegram/20196)

Раніше ми повідомляли, що російські війська також завдали ракетного удару по Львову. Постраждали 15 людей.

Також через обстріл росіян у Дніпрі пошкоджено промислове підприємство та водно-спортивний обʼєкт.

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Луцьк ракетный удар