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"Не все пошли в укрытие": в Луцке рассказали о травмированных и погибших в результате атаки РФ

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Вторник 15 августа 2023 13:20
"Не все пошли в укрытие": в Луцке рассказали о травмированных и погибших в результате атаки РФ Россияне ударили по промышленному предприятию в Луцке (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты 15 августа нанесли ракетный удар по промышленному предприятию в Луцке. В результате погибли трое мужчин. Известно, что люди не пошли во время воздушной тревоги в укрытие.

Об этом сообщает Суспільне в Telegram.

Что известно о погибших

Бывшая работница предприятия Мария Фидрик рассказала, что все травмированные и погибшие - работники завода.

По словам женщины, погибшие работники во время воздушной тревоги не находились в укрытии.

"Без слез не могу сказать ничего. 36 лет проработала здесь на заводе. Очень тяжело, людей знаю тех, кто погиб", - добавила она.

Сейчас двое травмированных находятся в областной клинической больнице. Еще один работник с ожогами - в городской клинической больнице. Четвертый травмированный лечится амбулаторно.

Детали обстрела

Добавим, что работники ГСЧС сразу выехали на место для тушения пожара и разбора завалов. В частности, был спасен один человек из-под завалов, он госпитализирован.

По словам мэра Луцка Игоря Полищука, все жилые объекты и другие гражданские объекты города, которые находятся рядом с данным предприятием, не пострадали.

"Это обычное промышленное предприятие, производившее комплектующие для автомобилей, для промышленности. И какое оно имеет отношение к военной инфраструктуре вообще не известно", - отметил Полищук.

&quot;Не все пошли в укрытие&quot;: в Луцке рассказали о травмированных и погибших в результате атаки РФ&quot;Не все пошли в укрытие&quot;: в Луцке рассказали о травмированных и погибших в результате атаки РФ&quot;Не все пошли в укрытие&quot;: в Луцке рассказали о травмированных и погибших в результате атаки РФВ Луцке разбирают завалы (фото: t.me/dsns_telegram/20196)

Ранее мы сообщали, что российские войска также нанесли ракетный удар по Львову. Пострадали 15 человек.

Также из-за обстрела россиян в Днепре повреждены промышленное предприятие и водно-спортивный объект.

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Луцк ракетный удар