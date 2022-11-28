"Не впізнати": солістка гурту KAZKA показала, як самостійно пофарбувала волосся

Зокрема, раніше у співачки було волосся русявого відтінку. Однак, тепер вона постала перед аудиторією холодною брюнеткою.

Олександра Заріцька з волоссям русявого відтінку (instagram.com/kazka.band)

Перефарбуватися Заріцька зважилася під час вимкнення світла, щоб скоротити таким чином час.

"Вперше за всі ці дні вибралася в цивілізацію. До цього намагалася зловити зв'язок рано-вранці біля траси за містом. Такі тепер розваги. А ще я встигла пофарбувати волосся. Сама. Що скажете?" - написала Заріцька.

Олександра Заріцька з темним кольором волосся (instagram.com/kazka.band)

У коментарях шанувальники та друзів співачки позитивно відреагували на її зміни:

Красуня;

Гарний колір. Вам личить;

Не впізнати відразу. Красиво вийшло;

Незвично. Але тобі дуже личить;

Гарний колір,

пасує.