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"Не впізнати": солістка гурту KAZKA показала, як самостійно пофарбувала волосся

Олександра Заріцька пофарбувала волосся (instagram.com/kazka.band)
Автор: Тетяна Самарук

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька помітно змінила імідж. Співачка самостійно в домашніх умовах перефарбувала волосся у темний колір.

Фото вона опублікувала на сторінці гурту в Instagram.

Зокрема, раніше у співачки було волосся русявого відтінку. Однак, тепер вона постала перед аудиторією холодною брюнеткою.

Олександра Заріцька з волоссям русявого відтінку (instagram.com/kazka.band)

Перефарбуватися Заріцька зважилася під час вимкнення світла, щоб скоротити таким чином час.

"Вперше за всі ці дні вибралася в цивілізацію. До цього намагалася зловити зв'язок рано-вранці біля траси за містом. Такі тепер розваги. А ще я встигла пофарбувати волосся. Сама. Що скажете?" - написала Заріцька.

Олександра Заріцька з темним кольором волосся (instagram.com/kazka.band)

У коментарях шанувальники та друзів співачки позитивно відреагували на її зміни:

  • Красуня;
  • Гарний колір. Вам личить;
  • Не впізнати відразу. Красиво вийшло;
  • Незвично. Але тобі дуже личить;
  • Гарний колір,

пасує.

Нещодавно солістка гурту KAZKA вперше розповідала про нові стосунки.

Також ми писали, що Заріцька схудла на 35 кілограмів та розповіла, як у неї це вийшло.

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KAZKAОлександра Заріцька