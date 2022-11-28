"Не впізнати": солістка гурту KAZKA показала, як самостійно пофарбувала волосся

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька помітно змінила імідж. Співачка самостійно в домашніх умовах перефарбувала волосся у темний колір.
Фото вона опублікувала на сторінці гурту в Instagram.
Зокрема, раніше у співачки було волосся русявого відтінку. Однак, тепер вона постала перед аудиторією холодною брюнеткою.
Перефарбуватися Заріцька зважилася під час вимкнення світла, щоб скоротити таким чином час.
"Вперше за всі ці дні вибралася в цивілізацію. До цього намагалася зловити зв'язок рано-вранці біля траси за містом. Такі тепер розваги. А ще я встигла пофарбувати волосся. Сама. Що скажете?" - написала Заріцька.
У коментарях шанувальники та друзів співачки позитивно відреагували на її зміни:
пасує.
Нещодавно солістка гурту KAZKA вперше розповідала про нові стосунки.
Також ми писали, що Заріцька схудла на 35 кілограмів та розповіла, як у неї це вийшло.