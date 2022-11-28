ua ru
Пн, 28 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Не впізнати": солістка гурту KAZKA показала, як самостійно пофарбувала волосся

Новость на русском →
Понеділок 28 листопада 2022 10:31
"Не впізнати": солістка гурту KAZKA показала, як самостійно пофарбувала волосся Олександра Заріцька пофарбувала волосся (instagram.com/kazka.band)
Автор: Тетяна Самарук

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька помітно змінила імідж. Співачка самостійно в домашніх умовах перефарбувала волосся у темний колір.

Фото вона опублікувала на сторінці гурту в Instagram.

Зокрема, раніше у співачки було волосся русявого відтінку. Однак, тепер вона постала перед аудиторією холодною брюнеткою.

&quot;Не впізнати&quot;: солістка гурту KAZKA показала, як самостійно пофарбувала волосся&quot;Не впізнати&quot;: солістка гурту KAZKA показала, як самостійно пофарбувала волоссяОлександра Заріцька з волоссям русявого відтінку (instagram.com/kazka.band)

Перефарбуватися Заріцька зважилася під час вимкнення світла, щоб скоротити таким чином час.

"Вперше за всі ці дні вибралася в цивілізацію. До цього намагалася зловити зв'язок рано-вранці біля траси за містом. Такі тепер розваги. А ще я встигла пофарбувати волосся. Сама. Що скажете?" - написала Заріцька.

&quot;Не впізнати&quot;: солістка гурту KAZKA показала, як самостійно пофарбувала волоссяОлександра Заріцька з темним кольором волосся (instagram.com/kazka.band)

У коментарях шанувальники та друзів співачки позитивно відреагували на її зміни:

  • Красуня;
  • Гарний колір. Вам личить;
  • Не впізнати відразу. Красиво вийшло;
  • Незвично. Але тобі дуже личить;
  • Гарний колір,

пасує.

Нещодавно солістка гурту KAZKA вперше розповідала про нові стосунки.

Також ми писали, що Заріцька схудла на 35 кілограмів та розповіла, як у неї це вийшло.

Читайте РБК-Україна в Google News
KAZKA Олександра Заріцька