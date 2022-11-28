"Не впізнати": солістка гурту KAZKA показала, як самостійно пофарбувала волосся
Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька помітно змінила імідж. Співачка самостійно в домашніх умовах перефарбувала волосся у темний колір.
Фото вона опублікувала на сторінці гурту в Instagram.
Зокрема, раніше у співачки було волосся русявого відтінку. Однак, тепер вона постала перед аудиторією холодною брюнеткою.
Олександра Заріцька з волоссям русявого відтінку (instagram.com/kazka.band)
Перефарбуватися Заріцька зважилася під час вимкнення світла, щоб скоротити таким чином час.
"Вперше за всі ці дні вибралася в цивілізацію. До цього намагалася зловити зв'язок рано-вранці біля траси за містом. Такі тепер розваги. А ще я встигла пофарбувати волосся. Сама. Що скажете?" - написала Заріцька.
Олександра Заріцька з темним кольором волосся (instagram.com/kazka.band)
У коментарях шанувальники та друзів співачки позитивно відреагували на її зміни:
- Красуня;
- Гарний колір. Вам личить;
- Не впізнати відразу. Красиво вийшло;
- Незвично. Але тобі дуже личить;
- Гарний колір,
пасує.
Нещодавно солістка гурту KAZKA вперше розповідала про нові стосунки.
Також ми писали, що Заріцька схудла на 35 кілограмів та розповіла, як у неї це вийшло.