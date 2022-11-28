"Не узнать": солистка группы KAZKA показала, как самостоятельно покрасила волосы

Фото она опубликовала на странице группы в Instagram .

В частности, раньше у певицы были волосы русого оттенка. Однако теперь она предстала перед аудиторией холодной брюнеткой.

Александра Зарицкая с волосами русого оттенка (instagram.com/kazka.band)

Перекраситься Зарецкая решилась во время отключении света, чтобы сократить время.

"Впервые за все эти дни выбралась в цивилизацию. До этого пыталась поймать связь ранним утром у трассы за городом. Такие теперь развлечения. А еще я успела покрасить волосы. Сама. Что скажете?" - написала Зарицкая.

Александра Зарицкая с темным цветом волос (instagram.com/kazka.band)

В комментариях поклонники и друзья певицы положительно отреагировали на ее изменения: