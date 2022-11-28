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"Не узнать": солистка группы KAZKA показала, как самостоятельно покрасила волосы

Новина українською →
Понедельник 28 ноября 2022 10:31
"Не узнать": солистка группы KAZKA показала, как самостоятельно покрасила волосы Александра Зарицкая покрасила волосы (instagram.com/kazka.band)
Автор: Татьяна Самарук

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая заметно сменила имидж. Певица самостоятельно в домашних условиях перекрасила волосы в темный цвет.

Фото она опубликовала на странице группы в Instagram.

В частности, раньше у певицы были волосы русого оттенка. Однако теперь она предстала перед аудиторией холодной брюнеткой.

&quot;Не узнать&quot;: солистка группы KAZKA показала, как самостоятельно покрасила волосы&quot;Не узнать&quot;: солистка группы KAZKA показала, как самостоятельно покрасила волосыАлександра Зарицкая с волосами русого оттенка (instagram.com/kazka.band)

Перекраситься Зарецкая решилась во время отключении света, чтобы сократить время.

"Впервые за все эти дни выбралась в цивилизацию. До этого пыталась поймать связь ранним утром у трассы за городом. Такие теперь развлечения. А еще я успела покрасить волосы. Сама. Что скажете?" - написала Зарицкая.

&quot;Не узнать&quot;: солистка группы KAZKA показала, как самостоятельно покрасила волосыАлександра Зарицкая с темным цветом волос (instagram.com/kazka.band)

В комментариях поклонники и друзья певицы положительно отреагировали на ее изменения:

  • Красотка;
  • Красивый цвет. Вам подходит;
  • Не узнать сразу. Красиво получилось;
  • Необычно. Но тебе очень подходит;
  • Красивый цвет, подходит.

Недавно солистка группы KAZKA впервые рассказывала о новых отношениях.

Также мы писали, что Зарицкая похудела на 35 килограмм и рассказала, как у нее это получилось.

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KAZKA Олександра Заріцька