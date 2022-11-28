"Не узнать": солистка группы KAZKA показала, как самостоятельно покрасила волосы
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая заметно сменила имидж. Певица самостоятельно в домашних условиях перекрасила волосы в темный цвет.
Фото она опубликовала на странице группы в Instagram.
В частности, раньше у певицы были волосы русого оттенка. Однако теперь она предстала перед аудиторией холодной брюнеткой.
Александра Зарицкая с волосами русого оттенка (instagram.com/kazka.band)
Перекраситься Зарецкая решилась во время отключении света, чтобы сократить время.
"Впервые за все эти дни выбралась в цивилизацию. До этого пыталась поймать связь ранним утром у трассы за городом. Такие теперь развлечения. А еще я успела покрасить волосы. Сама. Что скажете?" - написала Зарицкая.
Александра Зарицкая с темным цветом волос (instagram.com/kazka.band)
В комментариях поклонники и друзья певицы положительно отреагировали на ее изменения:
- Красотка;
- Красивый цвет. Вам подходит;
- Не узнать сразу. Красиво получилось;
- Необычно. Но тебе очень подходит;
- Красивый цвет, подходит.
Недавно солистка группы KAZKA впервые рассказывала о новых отношениях.
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