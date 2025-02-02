"Не вистачає": чоловік-військовий зірки "плюсів" відповів, скільки заробляє та на які кошти нині живе

Скільки заробляє військовий

За словами Оністрата, за останній місяць він отримав 36 тисяч зарплатні, а ще доплату - 26 тисяч гривень. Військові, які перебувають на "нулі", зазначив він, отримують приблизно 120 тисяч.

"Більшій частині людей цього вистачає, мені, звичайно, не вистачає. Я скажу чесно, що я живу за пенсію, яку мені платять за Остапа. Тобто мені щомісяця платять 150 тисяч гривень. Якби її не було, я просто пішов би просто просити, умовно кажучи, у тих, хтось за кордоном", - зізнався Оністрат.

Військовий розповів, що нещодавно він їздив на Донбас. І там він щодня витрачав гроші на пальне, на їжу. Це, зазначає Оністрат, не дуже великі суми, але все ж "б'є" по гаманцю.



Андрій Оністрат (скріншот)

"Старша донька зараз самостійно веде життя, я їй не допомагаю. Ну, там якимось там дрібними речами. Середній донці я оплатив навчання, знову ж, за рахунок пенсії, коли вона прийшла. Молодшим дітям я оплатив теж на рік, коли прийшла пенсія, от сьогодні заплатив за школу до кінця року Михайлу", - пояснив захисник.

Також Оністрат розповів, як йому вдалося оформити виплати, які він нині отримує через загибель сина. Це було нелегко.

"Там є перелік певних документів, які треба надати для того, щоб отримати пенсію. І ви ж розумієте, що це перелік - не просто довідка з "ЖЕК" Покровська, що він десь там загинув. Тобто там перелік документів, їх важко зібрати, це треба займатися цим процесом, а просто сидячи, наприклад, у Вінницькій області, вони самі по собі не збираються", - заявив військовий.



Що відомо про стосунки Хамайко та Оністрата

Ведуача та віцепрезидент Федерації тріатлону України разом вже понад 18 років. Вони виховують чотирьох дітей - двох доньок та двох синів. Від першого шлюбу в Оністрата є донька, а його старший син Остап загинув на фронті.



Хамайко та її чоловік (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

У липні 2024 року Хамайко та Оністрат одружилися. До цього вони жили в цивільному шлюбі, хоча й вінчалися в церкві.