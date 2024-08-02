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"Не виправдала моїх очікувань". Українська співачка різко висловилася про Софію Ротару

SOWA і Софія Ротару (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

20-річна співачка SOWA, справжнє ім'я якої Діана Горбяк, пояснила, чому не боїться публічно критикувати легенду української естради Софію Ротару.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю виконавиці для OBOZ.UA.

Деталі

Зі слів артистки, вона вирішила публічно висловлювати свої думки, коли змінила команду, зокрема, креативну продюсерку, якою стала Льоля Боравльова.

"Вона мене навчила жити по-новому і не боятися казати те, що думаю, гостро висловлюватися. Насправді в Україні не дуже багато артистів, які це роблять", - пояснила SOWA.

Що стосується Софії Ротару, співачка каже, що народна артистка України не виправдала її очікувань.

"Хотілося від неї більше ініціативи саме в плані захисту нашої країни. Так само її позиція для мене трохи неоднозначна", - сказала дівчина.

Також зірка додала, що хоч і Софія Михайлівна робила дописи на тему підтримки України, їй здається, що для такої артистки, як Ротару, цього недостатньо.

 

Хто така співачка SOWA

SOWA - українська співачка та авторка пісень. Вона є фіналісткою телепроєкту "Українська пісня/Ukrainian Song Project" та національних відборів пісенного конкурсу Євробачення 2022 і Євробачення 2023.

Діана Горбяк також лауреатка всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів.

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