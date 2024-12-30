"Не виходить з голови". Популярна українська блогерка заговорила про усиновлення дитини

Так, Дарія поділилася з фанами зворушливими кадрами з фотосесії її синів, яких у блогерки троє.

У підписі до фото вона зізналася, що хоче подарувати родину ще одній дитині. Ба більше, вона та її чоловік вже займаються цим питанням.

Сини Дарії Пазюк (фото: instagram.com/_baba_dasha)

Подружжя хоче усиновити дівчинку, яка, зі слів Пазюк, у неї "просто не виходить з голови".

"Завдяки ним, в нас вдома свято, завдяки діткам буде Новий рік. Сподіваюсь, що в нас вийде найближчим часом подарувати любов ще одній дитині. Ми зателефонували в ту лікарню, де були кинуті дітки… і попросили, щоб нам повідомили, якщо не повернуть у родину ту дівчинку, яка тепер сниться мені, вона просто не виходить в мене з голови…", - зізналася Баба Даша.

Сини Дарії Пазюк (фото: instagram.com/_baba_dasha)

Дехто з фоловерів написав у коментарях під дописом, що важко буде реалізувати задумане, якщо батьки дівчинки живі і можуть погрожувати відібрати дитину через суд.

"Важко коли батьки живі. Вони будуть тягнути з вас гроші, погрожуючи через суд відібрати назад. І дитина вічно буде тягнутися до них. Терпіння вам", - пишуть юзери.

Дарія Пазюк планує усиновити дитину (скріншот)

"Якщо зараз не вийде, то я впевнена, що наша дитина нас знайде… Перші кроки ми почали робити", - відповіла Дарія.

Також вона додала, що вони з чоловіком розуміють всі ризики, тож якщо зараз не вийде усиновити дитину, це обов’язково станеться пізніше.

Дарія Пазюк планує усиновити дитину (скріншот)

Хто така Баба Даша

Дар'я Пазюк - 35-річна блогерка, бізнесвумен, дружина та мама трьох синів із Новомосковська Дніпропетровської області. Разом із чоловіком Олександром вона не лише виховує синів, а й розвиває сімейну справу.

Влітку цього року зірка вперше розповіла про непростий діагноз маленького сина Артема - сенсорно-моторна алалія.

Зараз вона активно займається цією проблемою разом із фахівцями. До того ж, вони з сином уже змогли досягти помітних результатів у процесі лікування. Хлопчик вже вимовляє слово "мама".